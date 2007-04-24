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    Коммодор о Бэбкоке: «Этот кусок дерьма обвиняет всех, кроме себя. «Торонто» очень хорош, а он просто мошенник»

    Теги Торонто Кубок Стэнли Майк Коммодор Майк Бэбкок НХЛ Хоккей

    Обладатель Кубка Стэнли Майк Коммодор прокомментировал вылет «Торонто» из плей-офф НХЛ после поражения от «Бостона» в седьмом матче серии первого раунда (1:5, 3-4). 

    «Ну, ребята… какой шок. Этот кусок дерьма Бэбс обвиняет всех, кроме себя. Генменеджера, вратаря, глубину состава.

    Правда же состоит в том, что «Торонто» очень хорош. Команда действительно хороша и талантлива.

    Тренер поколения? Лидер? Чушь собачья. Он просто мошенник», – написал Коммодор в твиттере. 

    Отметим, что канадец является давним критиком Бэбкока. По его словам, в 2002 году он не попал в основной состав «Анахайма», несмотря на хороший тренировочный лагерь – только из-за того, что новый на тот момент тренер «Майти Дакс» предпочел ему знакомого по юниорской лиге игрока. 

    Кроме того, Коммодор обвинял Бэбкока в том, что тренер фактически завершил его карьеру в НХЛ, часто оставляя в запасе в период пребывания в «Детройте». В сезоне-2011/12 игрок провел только 17 матчей за «Ред Уингс» до февральского обмена в «Тампу». 

    «Бэбс, ты высокомерный кусок дерьма». В НХЛ много лет хейтят самого дорогого тренера

    Майк Коммодор в 2015 году: «Бэбкок, ты высокомерный кусок дерьма, в Детройте каждый встречный тебя ненавидит»

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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