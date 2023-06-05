Потайчук о Голдобине: «Спартак» получает классного, опытного нападающего. Он поможет красно-белым прибавить в атаке и попасть в плей-офф»

Андрей Потайчук считает, что Николай Голдобин поможет «Спартаку» вернуться в плей-офф.

Московский клуб получил спортивные права на 27-летнего нападающего, обменяв Данилу Квартальнова в «Металлург».

«Для кого-то это обмен, а для меня приобретение. «Спартак» получает классного, опытного нападающего. Голдобин отлично проявил себя в «Магнитке», постоянно играл с командой в плей-офф Кубка Гагарина. До конца в Магнитогорске не раскрылся. Может, в Москве ему будет комфортнее, еще больше начнет забивать.

Намечается отличная связка – . Николай будет в помощь Александру. Сможет ли теперь «Спартак» попасть в плей-офф? Голдобин поможет прибавить красно-белым в атаке и попасть в плей-офф. Однако открыт еще вопрос с центром: кто Голдобина будет шайбами снабжать.

Знаете, я приверженец атакующего хоккея, который «Спартак» показывал в СССР. С приходом Николая этот стиль может вернуться. Огромный плюс, что его купили», – сказал бывший тренер СКА и « ».