Потайчук о Голдобине: «Спартак» получает классного, опытного нападающего. Он поможет красно-белым прибавить в атаке и попасть в плей-офф»

Теги Спартак Андрей Потайчук КХЛ Кубок Гагарина Александр Хохлачев Николай Голдобин Хоккей

Андрей Потайчук считает, что Николай Голдобин поможет «Спартаку» вернуться в плей-офф.

Московский клуб получил спортивные права на 27-летнего нападающего, обменяв Данилу Квартальнова в «Металлург». 

«Для кого-то это обмен, а для меня приобретение. «Спартак» получает классного, опытного нападающего. Голдобин отлично проявил себя в «Магнитке», постоянно играл с командой в плей-офф Кубка Гагарина. До конца в Магнитогорске не раскрылся. Может, в Москве ему будет комфортнее, еще больше начнет забивать. 

Намечается отличная связка ХохлачевГолдобин. Николай будет в помощь Александру. Сможет ли теперь «Спартак» попасть в плей-офф? Голдобин поможет прибавить красно-белым в атаке и попасть в плей-офф. Однако открыт еще вопрос с центром: кто Голдобина будет шайбами снабжать.

Знаете, я приверженец атакующего хоккея, который «Спартак» показывал в СССР. С приходом Николая этот стиль может вернуться. Огромный плюс, что его купили», – сказал бывший тренер СКА и «Спартака».

2 комментария

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Uriah Heep
Все покажет только игра. У меня лично есть сомнения, что Голдобин в «Спартаке» заиграет.
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Crenk
Голдобин же ехать за океан собирался
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