Генменеджер «Трактора» о предложении из НХЛ: «Я его отверг, потому что мне есть что доказывать. Активная работа в КХЛ была в приоритете»

Генеральный менеджер «Трактора» рассказал, что отклонил предложение клуба НХЛ.

– Начнем с главного. Как вы оказались в « »?

– После ухода из « » я осознанно взял паузу, чтобы посмотреть на вещи со стороны. Нужно было сделать выводы, провести работу над ошибками.

Были предложения разного рода. Однако я всех их отвергал. Моя позиция была четкая: до конца сезона я не будут возглавлять ни одно направление того или иного клуба. Кроме того, у меня было предложение от одного из клубов , где я должен был возглавить скаутскую службу по Европе. Но я его отверг, потому что считаю, что мне есть что доказывать. Активная работа в клубе была для меня в приоритете.

– То есть переход на работу в клуб НХЛ для вас – это шаг назад?!

– Это не шаг назад, это просто совершенно другая работа. Она более аналитическая, бумажная, которая меня сейчас особо не прельщает. Кроме того, сейчас нет возможности свободно перемещаться по миру.

– Вы говорите, что отвергали варианты с назначением посреди сезона. Но ведь и в «Трактор» вы пришли в начале февраля. Разве здесь нет противоречия?

– Приходя в «Трактор», у нас с руководством была договоренность о том, что я отвечаю за селекцию предстоящего сезона. А мое назначение именно в феврале несло скорее формальный характер. Кроме того, это можно считать попыткой встряхнуть команду. Но фактически моя работа началась только после окончания регулярного чемпионата, – сказал .