Генменеджер «Трактора» о предложении из НХЛ: «Я его отверг, потому что мне есть что доказывать. Активная работа в КХЛ была в приоритете»

Теги Авангард Трактор Алексей Волков НХЛ КХЛ Хоккей

Генеральный менеджер «Трактора» рассказал, что отклонил предложение клуба НХЛ.

– Начнем с главного. Как вы оказались в «Тракторе»?

– После ухода из «Авангарда» я осознанно взял паузу, чтобы посмотреть на вещи со стороны. Нужно было сделать выводы, провести работу над ошибками.

Были предложения разного рода. Однако я всех их отвергал. Моя позиция была четкая: до конца сезона я не будут возглавлять ни одно направление того или иного клуба. Кроме того, у меня было предложение от одного из клубов НХЛ, где я должен был возглавить скаутскую службу по Европе. Но я его отверг, потому что считаю, что мне есть что доказывать. Активная работа в клубе КХЛ была для меня в приоритете.

– То есть переход на работу в клуб НХЛ для вас – это шаг назад?!

– Это не шаг назад, это просто совершенно другая работа. Она более аналитическая, бумажная, которая меня сейчас особо не прельщает. Кроме того, сейчас нет возможности свободно перемещаться по миру.

– Вы говорите, что отвергали варианты с назначением посреди сезона. Но ведь и в «Трактор» вы пришли в начале февраля. Разве здесь нет противоречия?

– Приходя в «Трактор», у нас с руководством была договоренность о том, что я отвечаю за селекцию предстоящего сезона. А мое назначение именно в феврале несло скорее формальный характер. Кроме того, это можно считать попыткой встряхнуть команду. Но фактически моя работа началась только после окончания регулярного чемпионата, – сказал Алексей Волков.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadoniy
Ну что же, пора и мне признаться, у меня тоже было предложение из НХЛ, но я решил, что ещё есть что доказывать в офисе.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garazhkucherova
Гусев и Волков востребованы в НХЛ, ска лучший клуб в мире по версии североамериканских знакомых Романа, и другие достоверные новости на спорсте
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goodvin55
Ну Леша, ну серьёзно?! Удачи конечно на новом месте, но все кто был в курсе клубных дел понимают что о всех ключевых приобретениях договарился Крылов лично, даже Грубеца привел и отстоял Хабибуллин во преки мнению Волкова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Роман уже определился, что СКА - лучший клуб в мире и многие в Северной Америке с ним согласились. Так что, да - для ГМ Трактора в приоритете будет работа в стане лучших, в системной системе, каждую неделю громящей канадцев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хОКкейный батя
Уме приснилось что-ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Какой-то треп, вам не кажется коллеги-болельщики? Меня звали в НХЛ, но я отказался… Бгггг. Я понимаю Ротенберга бы пригласили в НХЛ - вся страна несла бы его на руках до самолета. Он им там столько всего наговорил бы - каждый день во всех хоккейных изданиях и центральной прессе гремел бы. А тут какой-то Волков .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Vadoniy
Ну что же, пора и мне признаться, у меня тоже было предложение из НХЛ, но я решил, что ещё есть что доказывать в офисе.
На самом деле ничего смешного, очень много бывших русских игроков работают скаутами по России и Европе в клубах НХЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий