«Тампа» подписала контракт с Томкинсом на 2 года. Сообщалось, что вратарем интересуются «Авангард», «Металлург», «Салават» и «Трактор»

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Трактор переходы Тампа-Бэй НХЛ чемпионат Швеции КХЛ Фэрьестад SHL Мэтт Томкинс Хоккей

Вратарь Мэтт Томкинс подписал контракт с «Тампой».

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на 2 года. 

В минувшем сезоне Томкинс играл за «Фэрьестад».

Он провел 32 матча в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,53. В плей-офф в его активе 7 игр, в которых он отбил 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,68.

В 2022 году он выступал за сборную Канады на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.

В феврале сообщалось, что вратарем интересуются «Авангард», «Металлург», «Салават» и «Трактор».

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4 комментария

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sashkaaa
Бэкапу Васи сча можно давать не особо большой контракт)) Часть оплаты - передача опыта))
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Владимир
Васю уже не сдвинуть с основного.. Он там надолго задержался!!!
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Ыжык
Там бомба трансферная рванула, а Спортс все молчит.
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