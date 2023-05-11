«Тампа» подписала контракт с Томкинсом на 2 года. Сообщалось, что вратарем интересуются «Авангард», «Металлург», «Салават» и «Трактор»

Вратарь Мэтт Томкинс подписал контракт с «Тампой».

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на 2 года.

В минувшем сезоне играл за «Фэрьестад».

Он провел 32 матча в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,53. В плей-офф в его активе 7 игр, в которых он отбил 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,68.

В 2022 году он выступал за сборную Канады на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.

В феврале сообщалось, что вратарем интересуются « », « », « » и « ».