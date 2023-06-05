Алексей Волков: «У «Авангарда» после моего ухода было 5 месяцев, чтобы договориться с Ткачевым и Толчинским. Но в Омске пошли по другому пути, разругались со всеми»

Теги Авангард Трактор Алексей Волков КХЛ Виктор Антипин Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Андрей Чибисов Хоккей

Алексей Волков считает безосновательными обвинения в свой адрес из-за ухода игроков из «Авангарда».

– Болельщики «Авангарда» вас обвиняют в том, что вы подписывали краткосрочные контракты, что обернулось проблемами в это межсезонье. В «Тракторе» контракты на один год получили Чибисов и Антипин. Не считаете, что наступаете на те же грабли?

– Я не считаю это граблями или какой-то ошибкой. Болельщикам «Авангарда» и бывшим руководителям клуба, обвиняющим меня в какой-то разрухе, хочу сказать: при переговорах всегда есть две стороны. Танго танцуют двое.

Взять, например, Владимира Ткачева. Он сам в интервью говорил, что клуб предлагал трехлетний контракт. Однако он не закрыл дверь в НХЛ и посчитал, что целесообразно подписать соглашение на один сезон. Нам что, в таком случае, нужно было отказаться от Ткачева? Он игрок, на которого ходил зритель и собирал полную арену. С Сергеем Толчинским такая же история.

В «Авангарде», напомню, был создан селекционный комитет, в который входило пять человек. Я был генератором идей и предложений, но решения о сроках и суммах принимал руководитель.

Так что обвинения в мою сторону считаю беспочвенными. А как показывает это межсезонье, долгосрочные контракты не являются гарантией стабильности сохранения состава. При неудачных обстоятельствах они становятся обузой для клуба. Не факт, что такие активы можно будет в дальнейшем обменять.

Что до Ткачева, Толчинского и других ребят, то у менеджеров «Авангарда» после моего ухода было пять месяцев, чтобы договориться с ними о новых контрактах. Но в Омске пошли по другому пути, разругались со всеми. Я уже устал слышать, что во всем плохом виноват Волков, а во всем хорошем – кто-то другой, – сказал генеральный менеджер «Трактора», ранее работавший в «Авангарде».

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5 комментариев

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Евгений Мешков
Да, с Ткачевым и Толчинским то все понято. как так получилось, что Грицюку увеличили зарплату не подписав более длинный контракт?
+4
0
+4
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KaizerSoze
«С Толчинским такая же история» - как тогда объяснить, что Толчинский попросил 5 летний контракт. Не вяжется рассказ. Пол года назад хотел на год, а тут резко на 5.

Думаю, что Волкова не зря порочат. Дыма без огня не бывает.
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