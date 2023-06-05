Алексей Волков: «У «Авангарда» после моего ухода было 5 месяцев, чтобы договориться с Ткачевым и Толчинским. Но в Омске пошли по другому пути, разругались со всеми»

Алексей Волков считает безосновательными обвинения в свой адрес из-за ухода игроков из «Авангарда».

– Болельщики «Авангарда» вас обвиняют в том, что вы подписывали краткосрочные контракты, что обернулось проблемами в это межсезонье. В « » контракты на один год получили и . Не считаете, что наступаете на те же грабли?

– Я не считаю это граблями или какой-то ошибкой. Болельщикам «Авангарда» и бывшим руководителям клуба, обвиняющим меня в какой-то разрухе, хочу сказать: при переговорах всегда есть две стороны. Танго танцуют двое.

Взять, например, . Он сам в интервью говорил, что клуб предлагал трехлетний контракт. Однако он не закрыл дверь в НХЛ и посчитал, что целесообразно подписать соглашение на один сезон. Нам что, в таком случае, нужно было отказаться от Ткачева? Он игрок, на которого ходил зритель и собирал полную арену. С Сергеем Толчинским такая же история.

В «Авангарде», напомню, был создан селекционный комитет, в который входило пять человек. Я был генератором идей и предложений, но решения о сроках и суммах принимал руководитель.

Так что обвинения в мою сторону считаю беспочвенными. А как показывает это межсезонье, долгосрочные контракты не являются гарантией стабильности сохранения состава. При неудачных обстоятельствах они становятся обузой для клуба. Не факт, что такие активы можно будет в дальнейшем обменять.

Что до Ткачева, Толчинского и других ребят, то у менеджеров « » после моего ухода было пять месяцев, чтобы договориться с ними о новых контрактах. Но в Омске пошли по другому пути, разругались со всеми. Я уже устал слышать, что во всем плохом виноват Волков, а во всем хорошем – кто-то другой, – сказал генеральный менеджер «Трактора», ранее работавший в «Авангарде».