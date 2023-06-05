Глава АХА КХЛ: «Агентов любят демонизировать, называют основными врагами отечественного хоккея, но они неотъемлемая часть сообщества. Они работают легально»

Теги Сергей Паремузов КХЛ Виктор Меркулов Хоккей

Виктор Меркулов считает, что хоккейных агентов чрезмерно демонизируют.

– Расскажите общую информацию об Ассоциации агентов – что это за организация и чем занимается?

– Наша организация способствует формированию дружеских, профессиональных отношений между участниками хоккейного сообщества. Агентов часто любят демонизировать, называют основными врагами отечественного хоккея, но они неотъемлемая часть сообщества. Они платят за получение лицензии и работают легально на рынке.

Поэтому было принято решение объединить усилия агентов и вести диалог со всеми хоккейными организациями, которые сейчас существуют. Чтобы к агентам прислушивались и чтобы они так же могли участвовать в формировании правовой базы. Во-вторых, это защита интересов и прав агентов, в том числе оказание юридических помощи. В-третьих, формирование общей позиции агентского сообщества.

– Кто предложил вам возглавить Ассоциацию и чем вам лично интересна эта работа?

– Ко мне обратился Сергей Евгеньевич Паремузов с предложением встретиться. На встрече он рассказал, что существует такая организация, которая на тот момент была не так активна. Члены правления, куда входили, кроме Паремузова, Юрий Николаев, Сергей Исаков и Глеб Чистяков, посовещались и решили, что хотели бы видеть меня во главе данной организации.

Я подходил как неангажированный и независимый человек, который не является агентом, при этом имеющий достаточный опыт в области хоккея и проведения соревнований. Недолго думая я согласился. Для меня было лестно предложение от лидеров агентского сообщества.

Я достаточно давно в хоккее: порядка одиннадцати лет проработал в КХЛ, также был генеральным менеджером клуба. У меня уже был свой опыт, а это новая интересная история, которая заинтересовала меня, – сказал президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ (АХА КХЛ).

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