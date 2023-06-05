Глава АХА КХЛ: «Агентов любят демонизировать, называют основными врагами отечественного хоккея, но они неотъемлемая часть сообщества. Они работают легально»

Виктор Меркулов считает, что хоккейных агентов чрезмерно демонизируют.

– Расскажите общую информацию об Ассоциации агентов – что это за организация и чем занимается?

– Наша организация способствует формированию дружеских, профессиональных отношений между участниками хоккейного сообщества. Агентов часто любят демонизировать, называют основными врагами отечественного хоккея, но они неотъемлемая часть сообщества. Они платят за получение лицензии и работают легально на рынке.

Поэтому было принято решение объединить усилия агентов и вести диалог со всеми хоккейными организациями, которые сейчас существуют. Чтобы к агентам прислушивались и чтобы они так же могли участвовать в формировании правовой базы. Во-вторых, это защита интересов и прав агентов, в том числе оказание юридических помощи. В-третьих, формирование общей позиции агентского сообщества.

– Кто предложил вам возглавить Ассоциацию и чем вам лично интересна эта работа?

– Ко мне обратился Сергей Евгеньевич Паремузов с предложением встретиться. На встрече он рассказал, что существует такая организация, которая на тот момент была не так активна. Члены правления, куда входили, кроме Паремузова, Юрий Николаев, Сергей Исаков и Глеб Чистяков, посовещались и решили, что хотели бы видеть меня во главе данной организации.

Я подходил как неангажированный и независимый человек, который не является агентом, при этом имеющий достаточный опыт в области хоккея и проведения соревнований. Недолго думая я согласился. Для меня было лестно предложение от лидеров агентского сообщества.

Я достаточно давно в хоккее: порядка одиннадцати лет проработал в КХЛ, также был генеральным менеджером клуба. У меня уже был свой опыт, а это новая интересная история, которая заинтересовала меня, – сказал президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ (АХА ).