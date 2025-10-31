Шестеркин прервал серию из 5 поражений, отразив 33 из 36 бросков «Эдмонтона». Победа – 3-я в 9 матчах в сезоне (91,6% сэйвов, КН 2,32)

Игорь Шестеркин прервал серию из 5 поражений в сезоне НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (4:3 ОТ).

29-летний россиянин отразил 33 из 36 бросков (91,7%).

В 9 матчах в текущем сезоне на его счету стало 3 победы при 6 поражениях (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,32).