Глава Ассоциации агентов о публикации зарплат игроков в СМИ: «Категорически против этого. Есть защита персональных данных»
Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ высказался о публикации зарплат игроков в СМИ.
– Как Ассоциация агентов относится к публикациям зарплат игроков в СМИ? Вы лично руководили ЦИБ (Центральной информационной базой КХЛ – прим).
– Наша позиция не отличается от российского законодательства. Есть защита персональных данных, и зарплаты игроков попадают под эту категорию. Поэтому мы категорически против того, чтобы эта информация попадала в общественное пространство. Пока не будет принято какое-то решение по данному вопросу: или будут внесены соответствующие изменения в закон, или игроки дадут согласие на публикацию этих данных.
– Вы собираетесь бороться с этим?
– В лиге прекрасно понимают, как появляется такая информация. ЦИБ – это программа, где видно, кто и в какое время ознакомился с теми или иными данными. Думаю, что КХЛ будет и в дальнейшем предпринимать шаги, чтобы сохранить данные в тайне, тем более что электронная база со временем развивается и становится совершеннее.
То, что информация утекает, это не вина лиги. Физические лица получают ее каким-то образом и распространяют в качестве слухов и инсайдов, – сказал Виктор Меркулов.
Альтернативный вариант - жить на коммерческие доходы и делать что хотят. Но вряд-ли игроки согласятся на десятикратные снижения зарплат.