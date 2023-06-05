Глава Ассоциации агентов о публикации зарплат игроков в СМИ: «Категорически против этого. Есть защита персональных данных»

Теги КХЛ деньги Виктор Меркулов Хоккей

Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ высказался о публикации зарплат игроков в СМИ.

– Как Ассоциация агентов относится к публикациям зарплат игроков в СМИ? Вы лично руководили ЦИБ (Центральной информационной базой КХЛ – прим).

– Наша позиция не отличается от российского законодательства. Есть защита персональных данных, и зарплаты игроков попадают под эту категорию. Поэтому мы категорически против того, чтобы эта информация попадала в общественное пространство. Пока не будет принято какое-то решение по данному вопросу: или будут внесены соответствующие изменения в закон, или игроки дадут согласие на публикацию этих данных.

– Вы собираетесь бороться с этим?

– В лиге прекрасно понимают, как появляется такая информация. ЦИБ – это программа, где видно, кто и в какое время ознакомился с теми или иными данными. Думаю, что КХЛ будет и в дальнейшем предпринимать шаги, чтобы сохранить данные в тайне, тем более что электронная база со временем развивается и становится совершеннее.

То, что информация утекает, это не вина лиги. Физические лица получают ее каким-то образом и распространяют в качестве слухов и инсайдов, – сказал Виктор Меркулов.

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5 комментариев

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Sobachkin
Не мешайте нам пилить бюджеты
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shickana
Если они зарабатывают легально - чего им стесняться?
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Savardus
В США же дураки одни сидят, что во всех профессиональных лигах (к слову очень популярных и коммерчески успешных) открытые зарплатные ведомости.
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rabbitd12345
Тут все очень просто - деньги бюджетные, а бюджетные расходы должны быть прозрачны.

Альтернативный вариант - жить на коммерческие доходы и делать что хотят. Но вряд-ли игроки согласятся на десятикратные снижения зарплат.
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Vadoniy
Ответ shickana
Если они зарабатывают легально - чего им стесняться?
Ну мы все зарабатываем легально, но свои зарплаты не публикуем на самом деле. В том числе работники государственных компаний.
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