Сафронов о Гусеве: «Мы в «Динамо» посадили в запас трусливого Петружалека, а Анисин решил, что он самый обалденный парень в мире. Если у хоккеиста в голове бардак, то ни тренер, ни генменеджер не виноваты»

Теги СКА Михаил Анисин Николай Жердев Андрей Сафронов Сергей Паремузов КХЛ Якуб Петружалек Никита Гусев Динамо Хоккей

Андрей Сафронов высказался о ситуации между СКА и Никитой Гусевым.

«Неприятно удивили высказывания господина Паремузова. Его критика в адрес петербургского СКА не просто необъективна. Она не имеет ничего общего с реальностью.

Видно, что агент ничего не понимает в таких вещах, как управление командой. Не знает, что такое работа главного тренера или генерального менеджера по ходу плей-офф. Зато учит работе других, хотя Паремузов никогда не руководил клубом, ничего не выиграл. Всё это выглядит несолидно.

Выход в финал конференции – это уже очень непросто. Путь к победам требует слаженной, ежедневной, грамотной работы. На этом пути случается всякое.

Приходится и заниматься воспитанием, кого-то сажать в запас. Это абсолютно нормальный шаг, часть процесса строительства команды.

А кнут – невкусный, но полезный. Причем не только для тех, кого выводят из состава. Но и для остальных. Потому что помогает вспомнить: плей-офф – хоккейная война. Она ошибок не прощает.

Весной 2012 года мы в «Динамо» посадили в запас небесталанного, но трусливого иностранца Петружалека. Отряд не заметил потери бойца и путь к чемпионству прошел до конца.

Или вспомните историю Анисина. Стал лучшим снайпером плей-офф, а через три месяца решил, что он самый обалденный в мире парень, и просто бросил играть в хоккей.

Третий случай из моей практики – Жердев. Тут самые близкие аналогии с проблемами Гусева. В сезоне-2014/15 Жердев получил огромный кредит доверия. Игровая практика в «Динамо» и сборной, много ледового времени, большинство.

Но вольное отношение к спортивному режиму подвело одаренного мастера. Играл намного слабее, чем мог бы. Принес минимум пользы. В итоге – логичное расставание и карьера, пошедшая под откос.

Если в голове у хоккеиста бардак, то ни главный тренер, ни генеральный менеджер в этом не виноваты. И клуб имеет полное право воспитывать тех, кто сознательно снизил требования к себе.

Агенты считают, что с их клиентов должны в любом случае сдувать пылинки и прощать любые грехи.

Но нельзя забывать, что деньги игрокам платит все-таки клуб. И, значит, клуб вправе ожидать эффективности от своих вложений. У игрока есть не только права, но и обязанности», – сказал бывший директор московского «Динамо».

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6 комментариев

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Melnikov1968
Один из главных шарлатанов нашего хоккея, наравне с Ротенбергом. По факту должен сидеть, а не варежку открывать. Тот ещё подлец.
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максим зайцев
Ещё одно существо вылезло
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Олег
Такой-же клоун как и Ротенберг. Гусев у них виноват ага. В себе покапаться нужно 🤡...
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Дмитрий Кутузов
Гусев - 4-й бомбардир СКА в регулярке (при том что сыграл чуть больше половины матчей, набирал 1,32 очка за игру) и второй бомбардир команды в плей-офф, вдруг оказался пивным алкоголиком и злостным нарушителем режима...

Желаю Никите как можно быстрее свалить из этой помойки. А клоун Ротан пусть продолжает позориться, дна у него нет.
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Сергей Кот
персонаж этот крайне неприятен, да. да и не только он. но. может с Гусевым действительно что-то не так, если он таким стремительным домкратом вылетел из НХЛ, и по факту и из КХЛ?
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Ми Ша
От сумы и от тюрьмы …, это про Сафронова. Чудом избежал тюрьмы за свои махинации и снова в бой
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