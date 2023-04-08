Матч «Спартак» – «Динамо» посетят хоккеист Квартальнов, гимнастка Мельникова и теннисистка Потапова

Теги Спартак Спартак Яна Хохлова премьер-лига Россия Динамо Москва КХЛ Ангелина Мельникова Данила Квартальнов Анастасия Потапова Олег Цымбаларь Хоккей

Хоккеист Данила Квартальнов посетит матч Мир РПЛ между «Спартаком» и «Динамо»

Игра состоится сегодня, 8 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч посетят гимнастка Ангелина Мельникова, теннисистка Анастасия Потапова и хоккеист «Спартака» Данила Квартальнов, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Ожидается, что на игре также будут фигуристка Яна Хохлова, актер Тимур Еремеев, поп-исполнительница Таша Белая, актриса Софья Лобанова, актер и блогер Васант Балан, блогер Дарья Соломина, актриса Мария Ахметзянова, артистка цирка и театра Диана Суфларская, комик Роман Косицын, блогер и актер Александр Новиков, актер Иван Лаврухин, актер Андрей Назимов, Олег Цымбаларь и поп-исполнитель Кирилл Скрипник.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Ильдар Фарукшин
Саратовская красотка ❤️❤️❤️
Воронежская Ангелина тоже красотка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ответ Габорик
Кто все эти люди (за некоторым небольшим исключением) и почему их поход на матч требует упоминания в отдельной новости? Александр Новиков - блогер и актёр, а я ещё помню его как исполнителя шансона. Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой :)
Более известен тем что вызывал Киркорова один на один, но филя конечно сдрейфил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Саратовская красотка ❤️❤️❤️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Огласите весь список, пожалуйста.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HCBV
Нет бы Потаповой болеть за Сокол, а Мельниковой за Факел, за родные города, как например звезда НХЛ Давид Пастрнак даже на фанатский сектор Баника из Остравы аутсайдера чемпионата Чехии, гоняет в отпуске...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Во людям делать нефиг-смотреть матч который никак не влияет на чемпионство Зенита
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HCBV
Все ходили в МФЦ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Заботин
Кто эти все люди??? От силы 3-4 человека знаю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Посторонним В
Ответ damondiamond
у них фан айди есть?
Не исключено, что у них и билета нет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Посторонним В
И всё? ....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Радость то какая!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ igls54
А почему это у Квартальнова есть имя, а у Мельниковой и Потаповой нет?
Потому что в хоккее есть более известный Квартальнов, дядя Данилы Дмитрий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Перед матчем зачитают пофамильно список зрителей (благо, сейчас это не займёт много времени), а потом уже и составы команд.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габорик
Кто все эти люди (за некоторым небольшим исключением) и почему их поход на матч требует упоминания в отдельной новости?

Александр Новиков - блогер и актёр, а я ещё помню его как исполнителя шансона. Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ответ igls54
А почему это у Квартальнова есть имя, а у Мельниковой и Потаповой нет?
Чтоб не подумали, что Квартальнов это тот который тренер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Криницкий
А где Щербакова?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
А почему это у Квартальнова есть имя, а у Мельниковой и Потаповой нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Валерьевич
А ну тогда ладно посмотрю. Спасибо за информацию.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
у них фан айди есть?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий