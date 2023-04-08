Матч «Спартак» – «Динамо» посетят хоккеист Квартальнов, гимнастка Мельникова и теннисистка Потапова

Хоккеист Данила Квартальнов посетит матч Мир РПЛ между «Спартаком» и «Динамо»

Игра состоится сегодня, 8 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч посетят гимнастка , теннисистка и хоккеист «Спартака» Данила Квартальнов, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Ожидается, что на игре также будут фигуристка , актер Тимур Еремеев, поп-исполнительница Таша Белая, актриса Софья Лобанова, актер и блогер Васант Балан, блогер Дарья Соломина, актриса Мария Ахметзянова, артистка цирка и театра Диана Суфларская, комик Роман Косицын, блогер и актер Александр Новиков, актер Иван Лаврухин, актер Андрей Назимов, Олег Цымбаларь и поп-исполнитель Кирилл Скрипник.