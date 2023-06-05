Георгий Джикия: «Мне любопытно, как хоккеисты восстанавливаются. Когда постоянно играешь через день – очень много вопросов, как найти на это силы и что нужно делать»
Георгий Джикия .
– Георгий, как вы отреагировали на то, что на матч «Спартака» против ЦСКА (2:1) недавно пришли звездные игроки НХЛ – Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Кирилл Марченко?
– Мы с Сергачевым очень долго общались, друг другу задавали вопросы. Потому что я тоже время от времени посещаю хоккей, хожу на матчи «Спартака».
Я был рад увидеть ребят. После игры, конечно же, сразу вышел. Мы остались в очень хороших отношениях, теперь на связи. Пожелал им удачи. Впереди у парней – большой отпуск, у них тренировочные лагеря открываются только в начале сентября. Так что пусть набираются сил. Смотрим за ними, переживаем всегда, по возможности болеем. Они огромные молодцы.
– Какие вопросы вы задавали Сергачеву как профессионал? Что интересно футболисту узнать у хоккеиста?
– Мне очень любопытно, как они восстанавливаются. Потому что ребята проводят больше 80 матчей, и это только в регулярном чемпионате. А потом ведь еще бывает плей-офф. Когда ты постоянно играешь через день, или раз в два дня – конечно, очень много вопросов, как найти на это силы и что нужно делать.
Они большие профессионалы, поэтому играют в лучшей лиге мира по хоккею. Они крутые, – сказал защитник футбольного «Спартака».
Поэтому и пересменок у хоккеистов больше
Это какой вид спорта? Явно не футбол. Люди 2/3 матча пешочком ходят, а уж остановок там не сильно и меньше.
поинтересуйтесь сколько весит хоккейная аммуниция. половина футбиков наших такое носить не сможет в игре.
скорости разные;
движение, например защитка, в хоккее ну не сравнить с футболистами;
интенсивность, футболисты сколько двигаются активно во время игры?
посмотрте на игроков в интервью после периода в хоккее, первое - третье звено мокрые все, у футболистов не так.
силовые приёмы.
Можно продолжать.
в футбол играют те, кто не попал в хоккей!