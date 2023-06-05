Георгий Джикия .

– Георгий, как вы отреагировали на то, что на матч «Спартака» против ЦСКА (2:1) недавно пришли звездные игроки НХЛ – , , ?

– Мы с Сергачевым очень долго общались, друг другу задавали вопросы. Потому что я тоже время от времени посещаю хоккей, хожу на матчи «Спартака».

Я был рад увидеть ребят. После игры, конечно же, сразу вышел. Мы остались в очень хороших отношениях, теперь на связи. Пожелал им удачи. Впереди у парней – большой отпуск, у них тренировочные лагеря открываются только в начале сентября. Так что пусть набираются сил. Смотрим за ними, переживаем всегда, по возможности болеем. Они огромные молодцы.

– Какие вопросы вы задавали Сергачеву как профессионал? Что интересно футболисту узнать у хоккеиста?

– Мне очень любопытно, как они восстанавливаются. Потому что ребята проводят больше 80 матчей, и это только в регулярном чемпионате. А потом ведь еще бывает плей-офф. Когда ты постоянно играешь через день, или раз в два дня – конечно, очень много вопросов, как найти на это силы и что нужно делать.

Они большие профессионалы, поэтому играют в лучшей лиге мира по хоккею. Они крутые, – сказал защитник футбольного «Спартака».