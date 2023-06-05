Георгий Джикия: «Мне любопытно, как хоккеисты восстанавливаются. Когда постоянно играешь через день – очень много вопросов, как найти на это силы и что нужно делать»

Теги Спартак Тампа-Бэй Коламбус премьер-лига Россия НХЛ КХЛ Андрей Василевский Георгий Джикия Михаил Сергачев Матч ТВ Кирилл Марченко Хоккей

Георгий Джикия .

– Георгий, как вы отреагировали на то, что на матч «Спартака» против ЦСКА (2:1) недавно пришли звездные игроки НХЛ – Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Кирилл Марченко?

– Мы с Сергачевым очень долго общались, друг другу задавали вопросы. Потому что я тоже время от времени посещаю хоккей, хожу на матчи «Спартака».

Я был рад увидеть ребят. После игры, конечно же, сразу вышел. Мы остались в очень хороших отношениях, теперь на связи. Пожелал им удачи. Впереди у парней – большой отпуск, у них тренировочные лагеря открываются только в начале сентября. Так что пусть набираются сил. Смотрим за ними, переживаем всегда, по возможности болеем. Они огромные молодцы.

– Какие вопросы вы задавали Сергачеву как профессионал? Что интересно футболисту узнать у хоккеиста?

– Мне очень любопытно, как они восстанавливаются. Потому что ребята проводят больше 80 матчей, и это только в регулярном чемпионате. А потом ведь еще бывает плей-офф. Когда ты постоянно играешь через день, или раз в два дня – конечно, очень много вопросов, как найти на это силы и что нужно делать.

Они большие профессионалы, поэтому играют в лучшей лиге мира по хоккею. Они крутые, – сказал защитник футбольного «Спартака».

26 комментариев

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Vasyamarch91
Они пиво пьют после игр, все просто
+12
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Oleg A.A.
Ответ Екн Лор
Очевидно, что в хоккее нагрузка меньше, из-за постоянных пересменок и меньшего количества игрового времени
Ерунда полная. Они носятся как сумасшедшие без остановки, еще и силовые приемы постоянно. У футболиста рывков намного меньше.
Поэтому и пересменок у хоккеистов больше
+10
-2
+8
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Макс Смирнов
Ответ Paul Mikhailov
Хоккеист проводит около 20 мин на льду за одну игру, это даже не 1 тайм в футболе
Одно дело носиться 20 минут или 90 пешочком по травке ходить
+3
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Великий Алонсо
А что там уставать то? 3 периода по 20 мин с постоянными остановками, ещё и 4 звена.
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Evgeny Trifonov
Ответ Zlatan
попробуйте скоростно-силовую работу полтора часа без остановки. и 20 минут работы растянуть на полтора часа с постоянными паузами
откуда полтора часа без остановки? хватит выдумывать. Мяч в игре находиться 55-60 минут, в Ла лиге вообще 53 там с чем то. И когда мяч на другом фланге , на другом люди спокойно "курят". Хоккейная форма весит в среднем около 15 кг. Сомневаюсь что футболисты показывали ту же динамику с утяжелением
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YoRHa
Ответ Zlatan
попробуйте скоростно-силовую работу полтора часа без остановки. и 20 минут работы растянуть на полтора часа с постоянными паузами
"Полтора часа без остановки"

Это какой вид спорта? Явно не футбол. Люди 2/3 матча пешочком ходят, а уж остановок там не сильно и меньше.
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Красный чай
Ну они ведь играют в среднем за матч 20-25 минут и то не все.
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makes
для тех, кто говорит, что нагрузка меньше в хоккее, чем в футболе:
поинтересуйтесь сколько весит хоккейная аммуниция. половина футбиков наших такое носить не сможет в игре.
скорости разные;
движение, например защитка, в хоккее ну не сравнить с футболистами;
интенсивность, футболисты сколько двигаются активно во время игры?
посмотрте на игроков в интервью после периода в хоккее, первое - третье звено мокрые все, у футболистов не так.
силовые приёмы.
Можно продолжать.
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Тихий летун
Так всё просто, в хоккей МУЖИКИ играют)
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Уся Ваткин
В хоккей играют настоящие мужчины,
в футбол играют те, кто не попал в хоккей!
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нужно просто, больше тренироваться!!!
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Серпантин
Ну в Англии есть период , когда игры идут каждый день - да через день . Вроде бы в декабре , но могу ошибаться .
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Vasyamarch91
Ответ jqzn88xn6n
Гусев не даст соврать?)
Да еще человек 300, примерно
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Ответ makes
для тех, кто говорит, что нагрузка меньше в хоккее, чем в футболе: поинтересуйтесь сколько весит хоккейная аммуниция. половина футбиков наших такое носить не сможет в игре. скорости разные; движение, например защитка, в хоккее ну не сравнить с футболистами; интенсивность, футболисты сколько двигаются активно во время игры? посмотрте на игроков в интервью после периода в хоккее, первое - третье звено мокрые все, у футболистов не так. силовые приёмы. Можно продолжать.
хоккей мужской вид спорта, с футболом не всё так однозначно...
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