У Радулова и Леонтьева возникла перепалка из-за силового приема Митякина против Дыняка. Тренер «Нефтехимика» спустился к бортику для ответа Александру

У Александра Радулова и тренера «Нефтехимика» произошел небольшой конфликт.

Эпизод состоялся в конце третьего периода пятого матча серии первого раунда плей-офф между « » и « » (6:1, 3-2 в серии).

Нападающий нижнекамской команды применил силовой прием у борта против форварда казанцев .

Митякин получил большой пятиминутный штраф за толчок на борт. Такое действие со стороны игрока Нефтехимика не понравилась Радулову.

Капитан казанской команды начал высказывать свои претензии в адрес нижнекамской скамейки и главному тренеру Олегу Леонтьеву.

Тренер нижнекамцев также что-то выкрикнул Радулову в ответ. Затем Леонтьев спустился к бортику и подозвал Радулова к себе. Александр собирался подъехать, но ему не дали это сделать судьи.