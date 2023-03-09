У Радулова и Леонтьева возникла перепалка из-за силового приема Митякина против Дыняка. Тренер «Нефтехимика» спустился к бортику для ответа Александру

Теги Ак Барс Нефтехимик Александр Радулов видео КХЛ Олег Леонтьев Евгений Митякин Никита Дыняк Хоккей

У Александра Радулова и тренера «Нефтехимика» произошел небольшой конфликт.

Эпизод состоялся в конце третьего периода пятого матча серии первого раунда плей-офф между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» (6:1, 3-2 в серии).

Нападающий нижнекамской команды Евгений Митякин применил силовой прием у борта против форварда казанцев Никиты Дыняка.

Митякин получил большой пятиминутный штраф за толчок на борт. Такое действие со стороны игрока Нефтехимика не понравилась Радулову.

Капитан казанской команды начал высказывать свои претензии в адрес нижнекамской скамейки и главному тренеру Олегу Леонтьеву.

Тренер нижнекамцев также что-то выкрикнул Радулову в ответ. Затем Леонтьев спустился к бортику и подозвал Радулова к себе. Александр собирался подъехать, но ему не дали это сделать судьи.

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7 комментариев

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marshal .masha
Ответ Azevedo51
И печальнее всего, что вступаются за партнеров всего двое - Радулов и Воронков, хотя оба в первой тройке играют и как раз не они должны этим заниматься. Лукоянов равнодушен к травмам партнеров, Дыня и Адам очень редко вступаются за кого то, а больше и нету подобных игроков. Печально наблюдать за таким безволием(
Радулов с Воронковым вообще должны забыть о драках и потасовках, без них нехрен делать в плей-офф и соперники это понимают и постоянно устраивают провокации, потасовки когда они на льду. Да и остальным не время кулаками махать, махнул 5 минут на лавке, в лучшем случае.Пусть соперники машут, а мы будем в большинстве шайбы забивать.
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chto s licom?
честно говоря натянутое удаление, даже на две минуты не тянуло
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Gulis Daybzhena
Пес много на себя берет
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Ратибор Добрынин
Как Кашникова посадили, на последние секунды ждал от НХ размена а-ля Назарова. ЗХБ не спроста Воронкова и Адвмчука выпустил.
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Azevedo51
И печальнее всего, что вступаются за партнеров всего двое - Радулов и Воронков, хотя оба в первой тройке играют и как раз не они должны этим заниматься. Лукоянов равнодушен к травмам партнеров, Дыня и Адам очень редко вступаются за кого то, а больше и нету подобных игроков. Печально наблюдать за таким безволием(
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Nik Yeremich
Санёк во всей красе
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Azevedo51
С одной стороны правильно, что не отвечают на всяких митякиных, с другой стороны за партнеров то вступаться надо, а Митякин и Купцов на поломку своего табла в этой серии уже наиграли. Зачем давать установку не вступаться за партнеров? Я понимаю, что у Билла всегда так было и в чемпионские сезоны никто ни за кого не вступался, но это очень серьёзный осадок оставляет.
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