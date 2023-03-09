У Радулова и Леонтьева возникла перепалка из-за силового приема Митякина против Дыняка. Тренер «Нефтехимика» спустился к бортику для ответа Александру
У Александра Радулова и тренера «Нефтехимика» произошел небольшой конфликт.
Эпизод состоялся в конце третьего периода пятого матча серии первого раунда плей-офф между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» (6:1, 3-2 в серии).
Нападающий нижнекамской команды Евгений Митякин применил силовой прием у борта против форварда казанцев Никиты Дыняка.
Митякин получил большой пятиминутный штраф за толчок на борт. Такое действие со стороны игрока Нефтехимика не понравилась Радулову.
Капитан казанской команды начал высказывать свои претензии в адрес нижнекамской скамейки и главному тренеру Олегу Леонтьеву.
Тренер нижнекамцев также что-то выкрикнул Радулову в ответ. Затем Леонтьев спустился к бортику и подозвал Радулова к себе. Александр собирался подъехать, но ему не дали это сделать судьи.
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