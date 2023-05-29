Антон Курьянов: «Подписание Панюкова повысит конкуренцию за место в основе «Авангарда». Он техничный нападающий с хорошим броском»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Кирилл Панюков Хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» высказался о переходе в клуб Кирилла Панюкова.

«Авангард» выменял игрока у «Ак Барса» на денежную компенсацию.

«Панюков – дисциплинированный, техничный нападающий с хорошим броском. Умеет играть по заданию. Форвард с правым хватом, что даст нашей команде опцию при розыгрыше большинства.

Подписание Панюкова повысит конкуренцию за место в основе «Авангарда», мы рассчитываем на характер и мастерство этого игрока в новом сезоне», – сказал Антон Курьянов.

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1 комментарий

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арегон
Курьянов теперь весь состав будет набирать чисто под большинство)
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