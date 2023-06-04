Марк Стаал о кости, которую жуют игроки «Флориды» после побед в плей-офф: «Она не для собак. Ее вручают за тяжелую работу»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Марк Стаал Хоккей

Марк Стаал рассказал о кости, которую жуют хоккеисты «Флориды» после побед в плей-офф.

Защитник высказался о новой послематчевой традиции «Пантерс». Ритуал заключается в выдаче кости игроку, который продемонстрировал самую жесткую игру в победном матче плей-офф.

«Это не кость для собак. Это кость от стейка с т-образной косточкой. Короче говоря, один из наших тренеров съел огромный кусок стейка, и в нем была кость. Он съел весь этот стейк, и после этого ему было плохо.

Мы просто взяли кость, и теперь ее вручают за тяжелую работу. Все, что я знаю, это то, что ее вручают после победы. Ты должен ее пожевать», – сказал защитник «Флориды» Стаал.

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1 комментарий

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Oleg Olegov
Не такая и новая традиция. Ещё в девяностых было- кость хищникам, а травоядным банан.
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