Дэйли о клубе НХЛ в Солт-Лейк-Сити: «Мы говорили с владельцем «Юты» Смитом. Он дал понять, что заинтересован»

Билл Дэйли высказался о перспективах появления клуба НХЛ в Солт-Лейк-Сити.

Ранее сообщалось, что в Солт-Лейк-Сити заинтересованы в команде НХЛ. Дэйли подтвердил, что говорил об этом с владельцем клуба НБА «Юта Джаз» Райаном Смитом.

– Мы, конечно, говорили с Райаном Смитом, и он дал понять, что заинтересован в том, чтобы привезти НХЛ в Солт-Лейк-Сити.

– Стоит ли рассматривать Солт-Лейк-Сити только как вариант для переезда другого клуба?

– Я думаю, очевидно, что то, что произошло в «Аризоне», породило разговоры о потенциальной необходимости переезда. И я полагаю, что на каком-то уровне это верно.

Но я не думаю, что это изменило то, что Райан Смит высказал нам, а именно заинтересованность в том, чтобы привезти НХЛ в Солт-Лейк, – сказал заместитель комиссионера НХЛ.

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