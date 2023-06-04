Кузнецов – 5-й в рейтинге игроков, которых могут обменять. Проворов – 18-й, Карлссон – 1-й, Хеллибак – 2-й (Daily Faceoff)

Евгений Кузнецов и Иван Проворов попали в список игроков, которых могут обменять.

Издание Daily Faceoff составило рейтинг вероятных обменов в НХЛ.

1. («Сан-Хосе»)

2. («Виннипег»)

3. («Филадельфия»)

4. («Виннипег»)

5. («Вашингтон»)

6. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

7. Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег»)

8. Один защитник «Сент-Луиса»: Колтон Парайко, Джастин Фолк, Ник Ледди или Марко Сканделла

9. Росс Колтон («Тампа»)

10. Джон Гибсон («Анахайм»)

11. Тэйлор Холл («Бостон»)

12. Адам Хенрик («Анахайм»)

13. Шон Уолкер («Лос-Анджелес»)

14. Мэтт Гжельчик («Бостон»)

15. Энтони Манта («Вашингтон»)

16. Кайлер Ямамото («Эдмонтон»)

17. Микаэль Гранлунд («Питтсбург»)

18. Иван Проворов («Филадельфия»)

19. Блэйк Уилер («Виннипег»)

20. Тайлер Майерс («Ванкувер»)

21. Кевин Лабанк («Сан-Хосе»)

22. Выборы «Коламбуса» (22-й) и «Сент-Луиса» (25-й и 29-й) в первом раунде драфта

23. Алек Мартинес («Вегас»)

24. Самуэль Жирар («Колорадо»)

25. Кэл Петерсен («Лос-Анджелес»)

Кузнецов и Проворов – в рейтинге худших контрактов в этом сезоне НХЛ по версии The Athletic