Кузнецов – 5-й в рейтинге игроков, которых могут обменять. Проворов – 18-й, Карлссон – 1-й, Хеллибак – 2-й (Daily Faceoff)

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Евгений Кузнецов и Иван Проворов попали в список игроков, которых могут обменять.

Издание Daily Faceoff составило рейтинг вероятных обменов в НХЛ.

1. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)

2. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

3. Кевин Хэйс («Филадельфия»)

4. Марк Шайфли («Виннипег»)

5. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

6. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

7. Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег»)

8. Один защитник «Сент-Луиса»: Колтон Парайко, Джастин Фолк, Ник Ледди или Марко Сканделла

9. Росс Колтон («Тампа»)

10. Джон Гибсон («Анахайм»)

11. Тэйлор Холл («Бостон»)

12. Адам Хенрик («Анахайм»)

13. Шон Уолкер («Лос-Анджелес»)

14. Мэтт Гжельчик («Бостон»)

15. Энтони Манта («Вашингтон»)

16. Кайлер Ямамото («Эдмонтон»)

17. Микаэль Гранлунд («Питтсбург»)

18. Иван Проворов («Филадельфия»)

19. Блэйк Уилер («Виннипег»)

20. Тайлер Майерс («Ванкувер»)

21. Кевин Лабанк («Сан-Хосе»)

22. Выборы «Коламбуса» (22-й) и «Сент-Луиса» (25-й и 29-й) в первом раунде драфта 

23. Алек Мартинес («Вегас»)

24. Самуэль Жирар («Колорадо»)

25. Кэл Петерсен («Лос-Анджелес»)

Кузнецов и Проворов – в рейтинге худших контрактов в этом сезоне НХЛ по версии The Athletic

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8 комментариев

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ksamax
Вегасу кроме Мартинеса ещё придется с кем-то расстаться, например со Смитом.
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Koulmann
Тампа опять будет страдать. Отдаем очередного таланта в прайме и все равно надо еще как-то устроить восемь парней на оставшиеся десять лямов.
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Koulmann
Виннипег расформировывается или что? Прям все лидеры в списках.
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KOT_B_yHTAX
Ну Кузе и КЭПС я думаю это только на руку будет. Кузя совсем перестал играть в хоккей как таковой
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Prb42
Странно выглядит возможный обмен Холла. Он вполне себе нашел свою команду. Ему нужно место в топ 6, но я так понимаю с этим проблем у мишек быть не должно.
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ebazavr
Может кто объяснить почему Джей Ти Миллер так высоко? Он же с контрактом, и играет вроде нормально
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Uliss_fc
Все эти рейтинги - пук в лужу.
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