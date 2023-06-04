Беттмэн обсуждал проведение Кубка мира с главой профсоюза: «Мы оба считаем это приоритетом»
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о ситуации с проведением Кубка мира.
Ранее НХЛ анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесен на 2025 год.
Беттмэн сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой профсоюза игроков НХЛ Марти Уолшем.
«На самом деле у нас была встреча пару недель назад. И это то, что мы обсуждаем.
В NHLPA новый режим, и я думаю, мы отлично начали совместную работу в том, что касается общения и концентрации на том, как двигаться вперед.
И я думаю, что ясно одно: мы оба считаем это приоритетом», – сказал Беттмэн.
Они всегда были рainintheass. Перерыв посреди сезона, самый "вкусный" месяц для Лиги, риски травм, простой игроков, гемор с жадными Аленями из МОКа и с бестолочами из IIHF.
А какой выхлоп? Весьма сомнительный.
А вот КМ - вполне приоритет. Делают в удобное время, с удобным форматом, своими игроками. И интерес - точно не меньший, чем к Играм.