Беттмэн обсуждал проведение Кубка мира с главой профсоюза: «Мы оба считаем это приоритетом»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о ситуации с проведением Кубка мира.

Ранее НХЛ анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесен на 2025 год.

Беттмэн сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой профсоюза игроков НХЛ Марти Уолшем.

«На самом деле у нас была встреча пару недель назад. И это то, что мы обсуждаем.

В NHLPA новый режим, и я думаю, мы отлично начали совместную работу в том, что касается общения и концентрации на том, как двигаться вперед.

И я думаю, что ясно одно: мы оба считаем это приоритетом», – сказал Беттмэн.