Беттмэн обсуждал проведение Кубка мира с главой профсоюза: «Мы оба считаем это приоритетом»

Теги Гэри Беттмэн НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ Марти Уолш Хоккей

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о ситуации с проведением Кубка мира.

Ранее НХЛ анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесен на 2025 год.

Беттмэн сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой профсоюза игроков НХЛ Марти Уолшем.

«На самом деле у нас была встреча пару недель назад. И это то, что мы обсуждаем.

В NHLPA новый режим, и я думаю, мы отлично начали совместную работу в том, что касается общения и концентрации на том, как двигаться вперед.

И я думаю, что ясно одно: мы оба считаем это приоритетом», – сказал Беттмэн.

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5 комментариев

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крок 58
Приоритетом у вас Россию пригласить…
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Koulmann
Ответ Swerige78
Не будет никакого КМ в 2025. Не успеют, неизвестны ни сроки ни место проведения, неизвестно ничего. Бэтмен будет разговаривать с международной федерацией об участии энхаэловцев в Олимпийских Играх. Это сейчас приоритет для всех..
с каких пор Игры были приоритетом для НХЛ?
Они всегда были рainintheass. Перерыв посреди сезона, самый "вкусный" месяц для Лиги, риски травм, простой игроков, гемор с жадными Аленями из МОКа и с бестолочами из IIHF.
А какой выхлоп? Весьма сомнительный.
А вот КМ - вполне приоритет. Делают в удобное время, с удобным форматом, своими игроками. И интерес - точно не меньший, чем к Играм.
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Swerige78
Ответ Koulmann
с каких пор Игры были приоритетом для НХЛ? Они всегда были рainintheass. Перерыв посреди сезона, самый "вкусный" месяц для Лиги, риски травм, простой игроков, гемор с жадными Аленями из МОКа и с бестолочами из IIHF. А какой выхлоп? Весьма сомнительный. А вот КМ - вполне приоритет. Делают в удобное время, с удобным форматом, своими игроками. И интерес - точно не меньший, чем к Играм.
Ну значит ты не в курсе что самая большая хоккейная телеаудитория у Олимпиады. В Америке NBC имеет самые высокие рейтинги во время игр, и никакой Кубок Стэнли не может с этим сравнится. Разумеется когда играют лучшие из лучших..
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