Беттмэн о создании второй команды НХЛ в Торонто: «Это лишь домыслы. Это не находит такой отклик, как другие рынки»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал слухи о создании второй команды в Торонто.

«Обсуждение происходит больше в вашем мире [СМИ], чем в нашем офисе. Это всего лишь домыслы. Это вопрос распространения информации.

Но с точки зрения интереса, реальности, того, что с этим связано, это не находит такой отклик, как другие рынки и другие запросы на владение [клубами]», – сказал .