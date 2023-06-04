Беттмэн о создании второй команды НХЛ в Торонто: «Это лишь домыслы. Это не находит такой отклик, как другие рынки»

Теги Торонто Гэри Беттмэн НХЛ Хоккей

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал слухи о создании второй команды в Торонто.

«Обсуждение происходит больше в вашем мире [СМИ], чем в нашем офисе. Это всего лишь домыслы. Это вопрос распространения информации.

Но с точки зрения интереса, реальности, того, что с этим связано, это не находит такой отклик, как другие рынки и другие запросы на владение [клубами]», – сказал Беттмэн.

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2 комментария

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Андрей Калинин
Все лучше будет чем то что сейчас в Аризоне и вроде речь не совсем о Торонто обычно идет, а о Гамильтоне
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