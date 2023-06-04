Беттмэн встретится с Майлу, Кенневиллем и Боумэном после завершения плей-офф. Всем троим нужно разрешение на работу в НХЛ

Теги Монреаль Гэри Беттмэн Джоэл Кенневилл НХЛ Стэн Боумэн Логан Майлу Хоккей

Гэри Беттмэн встретится с Кенневиллом, Боумэном и Майлу после завершения плей-офф.

Всем троим нужно разрешение комиссионера на работу в НХЛ

Бывший главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилл и бывший генеральный менеджер клуба Стэн Боумэн были отстранены из-за дела Кайла Бича.

Экс-форвард «Блэкхокс» сообщил, что в 2010 году стал жертвой домогательств бывшего видеотренера клуба Брэда Олдрича. 

Проспект «Монреаля» Логан Майлу попал под санкции из-за своего поступка, совершенного в Швеции в 2020 году.

Он тайно сфотографировал 18-летнюю девушку, вступившую с ним в половой акт, а затем поделился изображением со своими товарищами по команде без ее согласия.

В минувшем сезоне юниорской лиги Онтарио 20-летний защитник набрал 53 (25+28) очка в 59 играх за «Лондон». В 21 игре плей-офф добавил еще 24 (8+16) балла. 

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1 комментарий

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GeroyamSala
Сурово у них там
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