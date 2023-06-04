Ткачак получил 14 минут штрафа после стычки в концовке 1-го матча финала. Общий счет – 46 у «Флориды», 18 у «Вегаса»

Мэттью Ткачак получил дисциплинарный штраф после стычки в 3-м периоде 1-го матча финала.

« » уступила « » в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:5, 0-1).

Игроки «Пантерс» в общей сложности получили 46 минут штрафа, «Голден Найтс» – 18.

На 56-й минуте произошла стычка, в результате которой форварды «Флориды» и получили дисциплинарные штрафы (первому также дали два малых штрафа, второму – один), как и нападающий «Вегаса» .

На 59-й минуте дисциплинарный штраф также получил защитник «Пантерс» Радко Гудас.