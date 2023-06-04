Ткачак получил 14 минут штрафа после стычки в концовке 1-го матча финала. Общий счет – 46 у «Флориды», 18 у «Вегаса»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Радко Гудас Чендлер Стивенсон Сэм Беннетт Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак получил дисциплинарный штраф после стычки в 3-м периоде 1-го матча финала.

«Флорида» уступила «Вегасу» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:5, 0-1). 

Игроки «Пантерс» в общей сложности получили 46 минут штрафа, «Голден Найтс» – 18. 

На 56-й минуте произошла стычка, в результате которой форварды «Флориды» Мэттью Ткачак и Сэм Беннетт получили дисциплинарные штрафы (первому также дали два малых штрафа, второму – один), как и нападающий «Вегаса» Чендлер Стивенсон

На 59-й минуте дисциплинарный штраф также получил защитник «Пантерс» Радко Гудас.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tempfer
Ткачак конечно тот ещё mudak. Да там многие сегодня у "Флориды" так играли.
Но "Вегас" просто молодцы. Стальные нервы у парней. Особенно Хэгг, всю дорогу ржал с них. )
Хилл там в одном моменте немного не выдержал, полез в драку. А так идеально сыграли. Не купились.
"Вегас" и по игре, и по характеру просто солиднее. Заслуженная победа! 👏
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vanek1411
Батины гены.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Why always me?!
Ответ Tempfer
Ткачак конечно тот ещё mudak. Да там многие сегодня у "Флориды" так играли. Но "Вегас" просто молодцы. Стальные нервы у парней. Особенно Хэгг, всю дорогу ржал с них. ) Хилл там в одном моменте немного не выдержал, полез в драку. А так идеально сыграли. Не купились. "Вегас" и по игре, и по характеру просто солиднее. Заслуженная победа! 👏
Хаг всегда веселый. В серии с Далласом с ним Доми пытался подраться, он и с него тоже просто поржал)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FokusNik
Подленькие удары от Ткачук с Беннетом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Максаков
Как скажут - "в пользу Флориды"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
notfromrashka
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Страсти накаляются !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое сердце Неймара
ему забивать надо противнику, а не асисты Вегасу раздавать. Надеюсь сделает выводы и покажет класс в следующей игре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
Ответ Tempfer
Ткачак конечно тот ещё mudak. Да там многие сегодня у "Флориды" так играли. Но "Вегас" просто молодцы. Стальные нервы у парней. Особенно Хэгг, всю дорогу ржал с них. ) Хилл там в одном моменте немного не выдержал, полез в драку. А так идеально сыграли. Не купились. "Вегас" и по игре, и по характеру просто солиднее. Заслуженная победа! 👏
болею за флориду, но не могу с вами не согласиться, пока на всех уровнях солиднее вегас. в этом матче даже хилл бобровского переиграл.. переломный момент матча - это изумительный сейв клюшкой при 1:1. ждем следующий матч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Why always me?!
Хаг всегда веселый. В серии с Далласом с ним Доми пытался подраться, он и с него тоже просто поржал)
) Я это прям очень хорошо запомнил тогда, прикольный парень)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий