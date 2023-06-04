Ткачак получил 14 минут штрафа после стычки в концовке 1-го матча финала. Общий счет – 46 у «Флориды», 18 у «Вегаса»
Мэттью Ткачак получил дисциплинарный штраф после стычки в 3-м периоде 1-го матча финала.
«Флорида» уступила «Вегасу» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:5, 0-1).
Игроки «Пантерс» в общей сложности получили 46 минут штрафа, «Голден Найтс» – 18.
На 56-й минуте произошла стычка, в результате которой форварды «Флориды» Мэттью Ткачак и Сэм Беннетт получили дисциплинарные штрафы (первому также дали два малых штрафа, второму – один), как и нападающий «Вегаса» Чендлер Стивенсон.
На 59-й минуте дисциплинарный штраф также получил защитник «Пантерс» Радко Гудас.
Но "Вегас" просто молодцы. Стальные нервы у парней. Особенно Хэгг, всю дорогу ржал с них. )
Хилл там в одном моменте немного не выдержал, полез в драку. А так идеально сыграли. Не купились.
"Вегас" и по игре, и по характеру просто солиднее. Заслуженная победа! 👏