На покупку «Оттавы» подано 4 заявки. Предложения могут быть от 850 млн до 1 млрд долларов (Ottawa Sun)

Теги Оттава бизнес НХЛ деньги Хоккей

На покупку «Оттавы» подано четыре заявки.

Крайний срок для подачи заявок был 15 мая.

Ottawa Sun со ссылкой на свои источники сообщает, что на участие в торгах было подано четыре заявки, которые могут варьироваться от 850 миллионов до 1 миллиарда долларов.

На покупку «Оттавы» претендуют миллиардер Стив Апостолопулос, Майкл Эндлауэр из ATS Healthcare Group, миллиардеры Джеффри и Майкл Кимелы из инвестиционной компании Harlo Capital Group, с которыми объединился певец The Weeknd, а также предприниматель и кинопродюсер Неко Спаркс, в консорциум которого входит рэпер Snoop Dogg.

Райан Рейнольдс выбыл из числа претендентов на покупку «Оттавы»

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1 комментарий

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jonnysilverhand01
Снуп Дога в президента !
+2
0
+2
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