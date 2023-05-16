На покупку «Оттавы» подано 4 заявки. Предложения могут быть от 850 млн до 1 млрд долларов (Ottawa Sun)
На покупку «Оттавы» подано четыре заявки.
Крайний срок для подачи заявок был 15 мая.
Ottawa Sun со ссылкой на свои источники сообщает, что на участие в торгах было подано четыре заявки, которые могут варьироваться от 850 миллионов до 1 миллиарда долларов.
На покупку «Оттавы» претендуют миллиардер Стив Апостолопулос, Майкл Эндлауэр из ATS Healthcare Group, миллиардеры Джеффри и Майкл Кимелы из инвестиционной компании Harlo Capital Group, с которыми объединился певец The Weeknd, а также предприниматель и кинопродюсер Неко Спаркс, в консорциум которого входит рэпер Snoop Dogg.
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