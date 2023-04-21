Земченок продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве» («Бизнес Online»)

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Нефтехимик Автомобилист возможные переходы КХЛ Динамо Алексей Василевский Артем Земченок Александр Шаров Вячеслав Лещенко Владислав Ефремов Хоккей

Артем Земченок продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве».

Как сообщает «Бизнес Online», 31-летний защитник пополнил состав клуба из Уфы.

Напомним, срок соглашения игрока с «Металлургом» истекает 30 апреля.

В сезоне-2022/23 Земченок набрал 7 (0+7) очков в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провел 10 игр, не отметившись результативными действиями.

Источники издания также подтверждают информацию о переходе в «Салават» нападающего «Динамо» Владислава Ефремова, лучшего снайпера «Сибири» Александра Шарова, защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского и второго бомбардира «Нефтехимика» Вячеслава Лещенко.

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17 комментариев

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Александр Сандалов
Не смотрел за игроком ,типичный домосед судя по статистике?Показатель полезности +/- достаточно хороший
+5
0
+5
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heivani
Ответ Профи66
Кроме Шарова, никто не впечатляет....
Я бы Лещенко поставил выше Шарова ,но здесь сезон конечно расставит все по своим местам.То,что оба этих игрока усилят <СЮ> - не вызывает сомнений.
+3
0
+3
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Sibai
Пока защитники нормально, а где нападающие
+2
0
+2
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Rinat Khudayberdin
как всегда
Салават Юлаев который донашивает игроков за Магниткой
+5
-3
+2
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Амин Манн
Да нормальный защитник, вполне работяга себе. Нечего переживать
+2
0
+2
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Профи66
Кроме Шарова, никто не впечатляет....
+3
-1
+2
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Ryan T.
Ответ Александр Сандалов
Не смотрел за игроком ,типичный домосед судя по статистике?Показатель полезности +/- достаточно хороший
Я бы сказал домосед, но довольно часто привозящий. Ещё и габаритов нет.
Как болельщик "Металлурга" я скорее рад, что не продлили.
+3
-1
+2
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Rinat Khudayberdin
Ответ Александр Матийцев
Лучше один олд скул, чем китайский ширпотреб. Я про бурми. Так что кто за кем донашивает, давайте помолчим. КХЛ есть КХЛ.
бурмистров тут причём?!
+3
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Профи66
Ответ heivani
Я бы Лещенко поставил выше Шарова ,но здесь сезон конечно расставит все по своим местам.То,что оба этих игрока усилят <СЮ> - не вызывает сомнений.
Честно говоря, не сильно следил за Лещенко...
+1
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Руслан Х
Это плюс!✊🏻
+1
-1
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Ачиваков Марат
Пора переименовывать в СалаМет.
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srs
Второй центр и два партнера для Хмелевски на подходе? И дайте Бейлена в пару к Панину
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mkirchanov
Эту информацию вчера в прямом эфире СЭ дали Зислис и Шевченко
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heivani
Ответ Профи66
Честно говоря, не сильно следил за Лещенко...
Братуха ,это мое личное мнение; Шаров - это топчик,несомненно для любой команды.Но ,Лещенко /это мое личное мнение) - будет намногее полезнее для систремы <СЮУ> в плане да же того,в результативных действиях длч команды.Но это не точно,я на это не претендую.То,что Уфа/ну вот,кажись,что-то потеряла/,не знаю,она сюрпризы преподаст в будущем сезоне.Только,южным соседям удачи я и пожелаю,,хотя ,...понимаю,это преоргатива башкирских болельщиков,чей высокий уровень ограничивается не только хоккеем,но и др.видами спррта.
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mifdamir@icloud.com
Ответ heivani
Братуха ,это мое личное мнение; Шаров - это топчик,несомненно для любой команды.Но ,Лещенко /это мое личное мнение) - будет намногее полезнее для систремы <СЮУ> в плане да же того,в результативных действиях длч команды.Но это не точно,я на это не претендую.То,что Уфа/ну вот,кажись,что-то потеряла/,не знаю,она сюрпризы преподаст в будущем сезоне.Только,южным соседям удачи я и пожелаю,,хотя ,...понимаю,это преоргатива башкирских болельщиков,чей высокий уровень ограничивается не только хоккеем,но и др.видами спррта.
Василевский вернулся на родину,перезагрузится,думаю тоже усилит СЮ.
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