Земченок продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве» («Бизнес Online»)
Артем Земченок продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве».
Как сообщает «Бизнес Online», 31-летний защитник пополнил состав клуба из Уфы.
Напомним, срок соглашения игрока с «Металлургом» истекает 30 апреля.
В сезоне-2022/23 Земченок набрал 7 (0+7) очков в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провел 10 игр, не отметившись результативными действиями.
Источники издания также подтверждают информацию о переходе в «Салават» нападающего «Динамо» Владислава Ефремова, лучшего снайпера «Сибири» Александра Шарова, защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского и второго бомбардира «Нефтехимика» Вячеслава Лещенко.
Салават Юлаев который донашивает игроков за Магниткой
Как болельщик "Металлурга" я скорее рад, что не продлили.