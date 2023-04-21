Земченок продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве» («Бизнес Online»)

Артем Земченок продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве».

Как сообщает «Бизнес Online», 31-летний защитник пополнил состав клуба из Уфы.

Напомним, срок соглашения игрока с « » истекает 30 апреля.

В сезоне-2022/23 набрал 7 (0+7) очков в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провел 10 игр, не отметившись результативными действиями.

Источники издания также подтверждают информацию о переходе в « » нападающего « » Владислава Ефремова, лучшего снайпера « » Александра Шарова, защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского и второго бомбардира «Нефтехимика» Вячеслава Лещенко.