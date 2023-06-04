Бабаев о Ткачеве: «Если он не поедет в НХЛ, мы открыты к диалогу с «Авангардом». Мосты с клубом я не сжигал»

Теги Авангард возможные переходы Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Шуми Бабаев не исключил, что форвард Владимир Ткачев может остаться в «Авангарде».

27-летний игрок стал лучшим бомбардиром омичей в прошедшем Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф он записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.

«Знаете, вставать в позу вообще не в моих правилах. Причем здесь то, что было раньше? Перелистнули страницу и работаем дальше, не люблю оглядываться назад.

Лично у меня такой подход. Возможно, у кого-то в омском клубе – другой. Но если Ткачев не поедет в НХЛ, и «Авангард» захочет видеть его в своей команде, мы открыты к диалогу.

Мосты с клубом я не сжигал. Что касается НХЛ, то акцента на какой-то конкретной команде мы не делаем, прорабатываем различные варианты», – сообщил агент хоккеиста. 

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6 комментариев

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Сельмаш1930
БалаболАБАЕВ уже готовит запасные варианты в виду очевиднейшего отказа клубов НХЛ
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Максим Седов
Какой же Бабай мерзкий клоун. Везде успел поШУМеть....И думает что ему это простят. Всё же он мерзкий тип.
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Олег
Зато Авангард, уже наверное сжёг...
Кстати благодаря тебе БАБАЙ....
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alklimov2018
Странно. Есть клуб, есть игрок. А читая это, непосвященный человек подумает, что бабаян всем рулит.
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0
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Tempfer
Какая НХЛ, Бабай!?
Хватит херню нести. Кому там твой малахольный пешеход нужен!
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Виктор Попов
Ткачёв сразу сказал, что хочет в Авангарде остаться, если не в НХЛ..
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