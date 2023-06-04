Бабаев о Ткачеве: «Если он не поедет в НХЛ, мы открыты к диалогу с «Авангардом». Мосты с клубом я не сжигал»
Шуми Бабаев не исключил, что форвард Владимир Ткачев может остаться в «Авангарде».
27-летний игрок стал лучшим бомбардиром омичей в прошедшем Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф он записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.
«Знаете, вставать в позу вообще не в моих правилах. Причем здесь то, что было раньше? Перелистнули страницу и работаем дальше, не люблю оглядываться назад.
Лично у меня такой подход. Возможно, у кого-то в омском клубе – другой. Но если Ткачев не поедет в НХЛ, и «Авангард» захочет видеть его в своей команде, мы открыты к диалогу.
Мосты с клубом я не сжигал. Что касается НХЛ, то акцента на какой-то конкретной команде мы не делаем, прорабатываем различные варианты», – сообщил агент хоккеиста.
Кстати благодаря тебе БАБАЙ....
Хватит херню нести. Кому там твой малахольный пешеход нужен!