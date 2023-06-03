«Торпедо» не стало повторять предложение «Авангарда» Венгрыжановскому. Клуб получит около 10 млн рублей за форварда (Metaratings)
Нападающий Денис Венгрыжановский перейдет из «Торпедо» в «Авангард».
Как сообщает Metaratings, нижегородцы получат за игрока денежную компенсацию около 10 млн рублей.
22-летний форвард является ограниченно свободным агентом. Ранее он принял контрактное предложение «Авангарда».
Клуб из Нижнего Новгорода должен был либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.
По данным издания, «Торпедо» предпочло получить компенсацию.
В минувшем сезоне Венгрыжановский провел 36 игр в регулярном чемпионате за «Торпедо» и набрал 9 (2+7) баллов.
«Авангард» предложил Венгрыжановскому контракт на 12 млн рублей. «Торпедо» может получить 9 млн, если не повторит предложение
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