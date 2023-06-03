«Торпедо» не стало повторять предложение «Авангарда» Венгрыжановскому. Клуб получит около 10 млн рублей за форварда (Metaratings)

Нападающий Денис Венгрыжановский перейдет из «Торпедо» в «Авангард».

Как сообщает Metaratings, нижегородцы получат за игрока денежную компенсацию около 10 млн рублей.

22-летний форвард является ограниченно свободным агентом. Ранее он принял контрактное предложение « ».

Клуб из Нижнего Новгорода должен был либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.

По данным издания, «Торпедо» предпочло получить компенсацию.

В минувшем сезоне провел 36 игр в регулярном чемпионате за «Торпедо» и набрал 9 (2+7) баллов.

«Авангард» предложил Венгрыжановскому контракт на 12 млн рублей. «Торпедо» может получить 9 млн, если не повторит предложение