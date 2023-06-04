Агент Жаркова: «Владимир будет игроком «Трактора». Были нюансы, но мы практически договорились»
Агент Владимира Жаркова заявил о переходе игрока в «Трактор».
– Вы говорили, что Жарков до конца мая подпишет контракт с «Трактором». Почему о соглашении пока не объявлено официально?
– Думаю, все будет нормально.
Были какие-то нюансы, но с клубом мы практически договорились, и я не вижу проблем. Жарков будет игроком «Трактора», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.
В прошлом сезоне Жарков выступал за «Авангард».
На счету форварда 54 матча регулярного чемпионата Фонбет Чемпионата КХЛ и 10 (3+7) очков при показателе полезности «0».
В плей-офф у игрока 13 матчей и 2 (0+2) очка при показателе полезности «0».
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