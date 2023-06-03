Минтюков вошел в первую символическую сборную сезона OHL

Теги рейтинги Анахайм юниорская лига Онтарио Виндзор Оуэн Саунд Аттак Бэрри Колтс Оттава 67 Брандт Кларк Павел Минтюков Колби Барлоу Хоккей

Павел Минтюков вошел в первую символическую сборную сезона OHL.

В голосовании принимали участие генеральные менеджеры клубов юниорской лиги Онтарио.

В команду звезд вошли форварды Логан Моррисон («Оттава 67»), Колби Барлоу («Оуэн Саунд Аттак») и Мэттью Маджио («Виндзор»), защитники Павел Минтюков («Оттава 67») и Брандт Кларк («Бэрри Колтс»), а также вратарь Доменик ДиВинсентиис («Норт-Бэй») и тренер Дэйв Камерон («Оттава 67»). 

Напомним, в прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с «Анахаймом», выбравшим его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022.

Минтюков набрал 88 (24+64) очков в 69 матчах по итогам регулярки OHL. Это рекорд среди российских защитников в Канадской хоккейной лиге

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1 комментарий

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Костя Кот
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