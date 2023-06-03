Павел Минтюков вошел в первую символическую сборную сезона OHL.

В голосовании принимали участие генеральные менеджеры клубов юниорской лиги Онтарио.

В команду звезд вошли форварды Логан Моррисон («Оттава 67»), Колби Барлоу («Оуэн Саунд Аттак») и Мэттью Маджио (« »), защитники («Оттава 67») и («Бэрри Колтс»), а также вратарь Доменик ДиВинсентиис («Норт-Бэй») и тренер Дэйв Камерон («Оттава 67»).

Напомним, в прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с « », выбравшим его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022.

Минтюков набрал 88 (24+64) очков в 69 матчах по итогам регулярки OHL. Это рекорд среди российских защитников в Канадской хоккейной лиге