Минтюков вошел в первую символическую сборную сезона OHL
Павел Минтюков вошел в первую символическую сборную сезона OHL.
В голосовании принимали участие генеральные менеджеры клубов юниорской лиги Онтарио.
В команду звезд вошли форварды Логан Моррисон («Оттава 67»), Колби Барлоу («Оуэн Саунд Аттак») и Мэттью Маджио («Виндзор»), защитники Павел Минтюков («Оттава 67») и Брандт Кларк («Бэрри Колтс»), а также вратарь Доменик ДиВинсентиис («Норт-Бэй») и тренер Дэйв Камерон («Оттава 67»).
Напомним, в прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с «Анахаймом», выбравшим его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022.
Минтюков набрал 88 (24+64) очков в 69 матчах по итогам регулярки OHL. Это рекорд среди российских защитников в Канадской хоккейной лиге
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