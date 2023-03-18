Минтюков набрал очки в 10-м матче подряд за «Оттаву 67». У защитника 86 баллов в 66 играх в OHL

Теги Анахайм НХЛ юниорская лига Онтарио Оттава 67 Павел Минтюков Хоккей

Защитник «Оттавы 67» Павел Минтюков набрал очки в 10-м матче подряд.

19-летний россиянин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио с «Ошавой» (4:3). 

На счету игрока стало 86 (23+63) очков в 66 играх сезона при полезности «+31». Текущая результативная серия – 10 матчей (3+13 на отрезке). 

Минтюков идет на 10-м месте в гонке бомбардиров OHL, он единственный защитник в топ-10. 

В прошлом году Павел подписал контракт новичка с «Анахаймом», выбравшим его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022. 

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5 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ Сергей Кузнецов
И почему он еще не выходит в основе Анахайма??? Хотя бы иногда. Там 7 защитников круче его??? Есть сомнения...
Потому что это так не работает. Если игрока отправили в юниорку, он играет там, пока у того клуба сезон не закончится.
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Михаил Клещев
Ответ Сергей Кузнецов
И почему он еще не выходит в основе Анахайма??? Хотя бы иногда. Там 7 защитников круче его??? Есть сомнения...
В 18-19 лет ещё мало кто готов к НХЛ. Да и Анахайм сейчас танкует.
0
0
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J-12
Ответ Сергей Кузнецов
И почему он еще не выходит в основе Анахайма??? Хотя бы иногда. Там 7 защитников круче его??? Есть сомнения...
с юниорки нельзя поднимать
0
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Сергей Кузнецов
И почему он еще не выходит в основе Анахайма??? Хотя бы иногда. Там 7 защитников круче его??? Есть сомнения...
0
0
0
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izdaba
Ого
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