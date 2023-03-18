Минтюков набрал очки в 10-м матче подряд за «Оттаву 67». У защитника 86 баллов в 66 играх в OHL

Защитник « » набрал очки в 10-м матче подряд.

19-летний россиянин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио с «Ошавой» (4:3).

На счету игрока стало 86 (23+63) очков в 66 играх сезона при полезности «+31». Текущая результативная серия – 10 матчей (3+13 на отрезке).

Минтюков идет на 10-м месте в гонке бомбардиров OHL, он единственный защитник в топ-10.

В прошлом году Павел подписал контракт новичка с « », выбравшим его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022.