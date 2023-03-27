Минтюков набрал 88 (24+64) очков в 69 матчах по итогам регулярки OHL. Это рекорд среди российских защитников в Канадской хоккейной лиге

набрал 88 очков в регулярном сезоне юниорской лиги Онтарио.

Розыгрыш регулярного чемпионата OHL завершился. По итогам регулярки защитник « 67», начинавший сезон в «Сагино», набрал 88 (24+64) очков в 69 играх.

19-летний хоккеист установил рекорд по очкам в регулярке среди российских защитников, выступавших в Канадской хоккейной лиге. Он обошел Андрея Шефера, набравшего 76 (34+42) очков в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) в сезоне-1999/2000, а также , достигшего отметки в 73 (21+52) очка в Западной хоккейной лиге (WHL) в сезоне-2015/16.

В прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с « », выбравшим его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022.