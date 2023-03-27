Минтюков набрал 88 (24+64) очков в 69 матчах по итогам регулярки OHL. Это рекорд среди российских защитников в Канадской хоккейной лиге
Павел Минтюков набрал 88 очков в регулярном сезоне юниорской лиги Онтарио.
Розыгрыш регулярного чемпионата OHL завершился. По итогам регулярки защитник «Оттавы 67», начинавший сезон в «Сагино», набрал 88 (24+64) очков в 69 играх.
19-летний хоккеист установил рекорд по очкам в регулярке среди российских защитников, выступавших в Канадской хоккейной лиге. Он обошел Андрея Шефера, набравшего 76 (34+42) очков в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) в сезоне-1999/2000, а также Ивана Проворова, достигшего отметки в 73 (21+52) очка в Западной хоккейной лиге (WHL) в сезоне-2015/16.
В прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с «Анахаймом», выбравшим его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022.
Всего лишь рассуждение на тему шикарной атакующей статистики
По молодежки на статистику нужно смотреть осторожно
Команда ещё сезона на 2-3 в перестройке.
Эту бы статистику перенесли и в Анахайм
Тут многое от тренерского штаба зависит -как они будут его использовать , будет ли он в большинстве выходить и тд
Проворов тоже по молодежке был атакующим защитником , помню его хайлайты с проходами и голами
Но Флайерс стали лепить из него другого игрока