Минтюков набрал 88 (24+64) очков в 69 матчах по итогам регулярки OHL. Это рекорд среди российских защитников в Канадской хоккейной лиге

Теги Анахайм Андрей Шефер НХЛ юниорская лига Онтарио рекорды Сагино Оттава 67 Иван Проворов Павел Минтюков Хоккей

Павел Минтюков набрал 88 очков в регулярном сезоне юниорской лиги Онтарио.

Розыгрыш регулярного чемпионата OHL завершился. По итогам регулярки защитник «Оттавы 67», начинавший сезон в «Сагино», набрал 88 (24+64) очков в 69 играх. 

19-летний хоккеист установил рекорд по очкам в регулярке среди российских защитников, выступавших в Канадской хоккейной лиге. Он обошел Андрея Шефера, набравшего 76 (34+42) очков в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) в сезоне-1999/2000, а также Ивана Проворова, достигшего отметки в 73 (21+52) очка в Западной хоккейной лиге (WHL) в сезоне-2015/16.

В прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с «Анахаймом», выбравшим его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022. 

11 комментариев

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PavelPro
судя по такой стате, Павел сильно перерос OHL. Хотелось бы увидеть его в стане уток в следующем сезоне.
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Фёдор Кузнецов
Ответ fantazer812
У Сергачева только первый сезон на 50+ очков. В юниорке он подобной статистики как у Минтюкова не имел. У второго потенциал атакующий повыше, было бы круто увидеть в нем второго Зубова
Хотелось бы
+1
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+1
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fantazer812
Ответ Фёдор Кузнецов
Сергачев?
У Сергачева только первый сезон на 50+ очков. В юниорке он подобной статистики как у Минтюкова не имел. У второго потенциал атакующий повыше, было бы круто увидеть в нем второго Зубова
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Фёдор Кузнецов
Ответ fantazer812
Давно не было у нас таких защитников-бомбардиров. Дай Бог в НХЛ у него попрет точно так же!
Сергачев?
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Фёдор Кузнецов
В топ 50 бомбардиров ОХЛ 3 россиянина, остальные игроки из Канады/США
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melmi
Ответ Максим Седов
Ваня Проворов стал универсалом. Для защитника это даже лучше.
Бесспорно
Всего лишь рассуждение на тему шикарной атакующей статистики
По молодежки на статистику нужно смотреть осторожно
+2
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+2
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Максим Седов
Ответ melmi
Хорошая статистика Эту бы статистику перенесли и в Анахайм Тут многое от тренерского штаба зависит -как они будут его использовать , будет ли он в большинстве выходить и тд Проворов тоже по молодежке был атакующим защитником , помню его хайлайты с проходами и голами Но Флайерс стали лепить из него другого игрока
Ваня Проворов стал универсалом. Для защитника это даже лучше.
+4
0
+4
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dem
В этих утках он должен получить свой шанс.
Команда ещё сезона на 2-3 в перестройке.
+2
0
+2
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melmi
Хорошая статистика
Эту бы статистику перенесли и в Анахайм
Тут многое от тренерского штаба зависит -как они будут его использовать , будет ли он в большинстве выходить и тд
Проворов тоже по молодежке был атакующим защитником , помню его хайлайты с проходами и голами
Но Флайерс стали лепить из него другого игрока
+8
-1
+7
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Евгений Мешков
Конечно, честно говоря, от Шефера до Проворова разница в уровне - пропасть.
+2
0
+2
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fantazer812
Давно не было у нас таких защитников-бомбардиров. Дай Бог в НХЛ у него попрет точно так же!
+3
-1
+2
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