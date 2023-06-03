Браташ о матчах молодежек с белорусами: «Выжимаем максимум из того, что имеем. Если найдем еще соперников, то будем играть с ними»

Олег Браташ высказался о целесообразности проведения Кубка Будущего в этом году.

В этом году на турнире в Минске играли две молодежные сборные России, молодежная сборная Беларуси и команда «Беларусь 21».

– Пару лет назад был полноценным этапом подготовки к . Объясните, какой смысл собирать парней в конце мая после затяжного сезона, если с России до сих пор не снят международный бан?

– Сейчас цель турнира - повышение уровня наших молодых хоккеистов. Мы должны быть всегда готовы к возвращению на международную арену. ФХР продолжает работу со сборными командами в тех условиях, которые есть.

– Игроки не приезжают в сборную с потухшими глазами? Раньше они понимали, что едут биться за место на крупных международных турнирах. Теперь же мотивации как таковой нет.

– Наверное, те, кто не хочет, и не приезжают в сборную. Причины можно найти всегда. Те, кто приезжает к нам, понимают, как и чем мы им помогаем. Да, иногда приходится объяснять им, для чего нужны эти турниры. У ребят впереди целая хоккейная жизнь, и им нужно максимально повышать свой уровень, чтобы быть конкурентоспособными во взрослом хоккее. Им ведь только предстоит завоевывать место под хоккейным солнцем.

– Игры с Беларусью оскомину не набили?

– Повторюсь, мы работаем в существующих условиях и стараемся выжать максимум из того, что имеем. Если найдем еще соперников, то будем извлекать пользу и в матчах с ними. Пока все как есть, – сказал главный тренер «Лады», до этого работавший с молодежной командой.