Браташ о том, что не работает комментатором: «Не получается совмещать. Да и сейчас достаточно экспертов, а раньше было всего два – я да Гимаев»

Теги Лада суперлига России Сергей Гимаев-старший Олег Браташ телевидение КХЛ Артем Батрак Спорт-Экспресс Хоккей

Олег Браташ рассказал о том, почему больше не работает комментатором хоккея на ТВ.

– Вы когда-то частенько появлялись на ТВ в качестве комментатора. Сейчас не зовут или не получается совмещать?

– Во-первых, не получается совмещать. Да и сейчас достаточно экспертов на каналах - тот же Батрак. Меня продолжают звать в качестве гостя, и я с удовольствием принимаю участие в каких-то передачах.

Просто раньше я работал экспертом в свободное от работы время. И тогда на канале было всего два эксперта – я да Гимаев. Мы вдвоем закрывали весь чемпионат.

Причем для него это была основная работа, а я присоединялся, когда мог, в свободное время. Поэтому у Сергея Наильевича было больше нагрузки, – сказал главный тренер «Лады». 

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5 комментариев

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stalnoii
Сергей Наильевич, легенда👏
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Ыжык
Гимаев был и остаётся лучшим. Хоть и откровенно болел за коней и сю. Но был реально экспертом. Его комментарии всегда было интересно слушать.
+3
0
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Сергей Орлов
Ответ Ыжык
Гимаев был и остаётся лучшим. Хоть и откровенно болел за коней и сю. Но был реально экспертом. Его комментарии всегда было интересно слушать.
Было бы очень странно, если бы он не болел за коней и сю.
+1
0
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Дэннис Молинарев
Ответ stalnoii
Сергей Наильевич, легенда👏
А сам Браташ раз нет?;)
0
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