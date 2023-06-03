Браташ о том, что не работает комментатором: «Не получается совмещать. Да и сейчас достаточно экспертов, а раньше было всего два – я да Гимаев»
Олег Браташ рассказал о том, почему больше не работает комментатором хоккея на ТВ.
– Вы когда-то частенько появлялись на ТВ в качестве комментатора. Сейчас не зовут или не получается совмещать?
– Во-первых, не получается совмещать. Да и сейчас достаточно экспертов на каналах - тот же Батрак. Меня продолжают звать в качестве гостя, и я с удовольствием принимаю участие в каких-то передачах.
Просто раньше я работал экспертом в свободное от работы время. И тогда на канале было всего два эксперта – я да Гимаев. Мы вдвоем закрывали весь чемпионат.
Причем для него это была основная работа, а я присоединялся, когда мог, в свободное время. Поэтому у Сергея Наильевича было больше нагрузки, – сказал главный тренер «Лады».
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