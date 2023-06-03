Алексей Дементьев: «Есть дела важнее, чем отсутствие Кубка Стэнли в России. Давайте развивать своих героев, больше обращать внимание на КХЛ»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Вегас Хоккей

Алексей Дементьев отреагировал на запрет привезти Кубок Стэнли в Россию.

В финале турнира сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.

«Надо перестать освещать этот момент. Кубок есть – про него пишут, кубка нет – тоже пишут. Зачем эти новости?

Надо принять ситуацию и отпустить. Ну нет и нет. Да, мы рады за наших хоккеистов, кто в финале будет бороться за него, кто выиграет его. Но из-за проблем с логистикой и других факторов невозможно увидеть в живую. Давайте больше на Континентальную хоккейную лигу обращать внимание.

Давайте развивать своих героев. Есть дела важнее, чем отсутствие Кубка Стэнли в России», – сказал агент Алексей Дементьев.

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2 комментария

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так-то есть дела важнее и КХЛ
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Kanan Jarrus
сразу после того как вы откажетесь от айфона, мерседеса, найков, голливуда и инстаграмма 🤡
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