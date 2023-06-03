Владельцы «Вегаса» и «Флориды» пожертвуют 100 тысяч долларов семьям военных по окончании финала Кубка Стэнли 

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Винсент Виола деньги Хоккей

«Вегас» и «Флорида» намерены поддержать семьи военных США.

Команды сыграют в серии финала Кубка Стэнли-2023.

Владельцы клубов НХЛ Билл Фоли и Винсент Виола пожертвуют 100 тысяч долларов по окончании серии.

Владелец команды-победителя выберет организацию, которая примет пожертвование от владельца другого клуба.

Фоли и Виола являются выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте и ветеранами вооруженных сил Соединенных Штатов.

Для пожертвований они выбрали некоммерческие организации, которые направляют свои усилия на помощь детям и семьям погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

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3 комментария

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Павел павел
чем ответит РР???
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Alejandro Rodriguez
Речь идет о ветеранах, которые защищали Америку, когда на них напала коалиция стран состоящих из Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии?
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Alex Redskin
Ответ Павел павел
чем ответит РР???
"Это другое, вы не понимаете, ска- лучший клуб в мире" на большее ума не хватает
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