Владельцы «Вегаса» и «Флориды» пожертвуют 100 тысяч долларов семьям военных по окончании финала Кубка Стэнли
«Вегас» и «Флорида» намерены поддержать семьи военных США.
Команды сыграют в серии финала Кубка Стэнли-2023.
Владельцы клубов НХЛ Билл Фоли и Винсент Виола пожертвуют 100 тысяч долларов по окончании серии.
Владелец команды-победителя выберет организацию, которая примет пожертвование от владельца другого клуба.
Фоли и Виола являются выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте и ветеранами вооруженных сил Соединенных Штатов.
Для пожертвований они выбрали некоммерческие организации, которые направляют свои усилия на помощь детям и семьям погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
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