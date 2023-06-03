Казанский о финале Кубка Стэнли: «Если Бобровский сыграет как в предыдущих раундах, «Вегас» будет беспомощен»
Денис Казанский высказался о финале Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой».
– Кубок Стэнли над головой поднимет Барбашев или Бобровский?
– Я думаю, чуть больше шансов у «Вегаса» и Барбашева. Тут как в предыдущих раундах интрига – команда против Бобровского. «Вегас» столкнется с очень большой проблемой в лице Сергея.
Главный вопрос – как на него повлияет пауза? Ранее у него шли игры нон-стоп, перед каждой новой серией Бобровский чувствовал импульс. Но если Бобровский сыграет как в предыдущих раундах, то «Вегас» будет беспомощен, – сказал ведущий Первого канала и «Скользкого Льда».
1 комментарий