Казанский о финале Кубка Стэнли: «Если Бобровский сыграет как в предыдущих раундах, «Вегас» будет беспомощен»

Денис Казанский высказался о финале Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой».

– над головой поднимет Барбашев или Бобровский?

– Я думаю, чуть больше шансов у « » и . Тут как в предыдущих раундах интрига – команда против Бобровского. «Вегас» столкнется с очень большой проблемой в лице Сергея.

Главный вопрос – как на него повлияет пауза? Ранее у него шли игры нон-стоп, перед каждой новой серией Бобровский чувствовал импульс. Но если сыграет как в предыдущих раундах, то «Вегас» будет беспомощен, – сказал ведущий Первого канала и «Скользкого Льда».