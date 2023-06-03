Казанский о финале Кубка Стэнли: «Если Бобровский сыграет как в предыдущих раундах, «Вегас» будет беспомощен»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Денис Казанский Иван Барбашев Хоккей

Денис Казанский высказался о финале Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой».

Кубок Стэнли над головой поднимет Барбашев или Бобровский?

– Я думаю, чуть больше шансов у «Вегаса» и Барбашева. Тут как в предыдущих раундах интрига – команда против Бобровского. «Вегас» столкнется с очень большой проблемой в лице Сергея.

Главный вопрос – как на него повлияет пауза? Ранее у него шли игры нон-стоп, перед каждой новой серией Бобровский чувствовал импульс. Но если Бобровский сыграет как в предыдущих раундах, то «Вегас» будет беспомощен, – сказал ведущий Первого канала и «Скользкого Льда».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The world champion 1998
Хорошо бы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий