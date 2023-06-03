Окулов о новом контракте с ЦСКА: «Круто выиграть Кубок Гагарина уже три раза. Хочется продолжать приносить победы команде»

Теги ЦСКА болельщики КХЛ Константин Окулов Хоккей

Константин Окулов высказался о подписании нового контракта с ЦСКА.

«Эмоции только позитивные! Всей семьей были рады продлить контракт с ЦСКА. Круто выиграть Кубок Гагарина уже три раза, но, конечно, не ожидал такого в самом начале карьеры.  

Аппетит приходит во время еды, сейчас хочется продолжать выигрывать и приносить победы команде. Москва и ЦСКА стали для нас уже вторым домом. Я родился и вырос в Новосибирске, но всю сознательную жизнь нахожусь здесь. Это был большой фактор при подписании контракта.

Отличное руководство, коллектив – все очень здорово. Это был не тяжелый выбор. Болельщикам хочется сказать, чтобы приходили и поддерживали нас в новом сезоне. Будем рады видеть вас на трибунах. Без зрителей не будет хоккея. Рад продолжить наше совместное сотрудничество!» – сказал Окулов.

Зарплата Окулова по новому контракту с ЦСКА – 75 млн рублей в год («СЭ»)

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