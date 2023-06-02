ЦСКА подтвердил продление контракта с Окуловым на два года

ЦСКА официально продлил контракт с Константином Окуловым.

Клуб подтвердил подписание нового соглашения с нападающим на два года.

Ранее стало известно, что зарплата по новому договору составит 75 миллионов рублей за сезон.

Окулов выступает за ЦСКА с 2017 года и выиграл с клубом три Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также в его активе форварда 20 (6+14) баллов в 27 играх плей-офф.