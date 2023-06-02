ЦСКА подтвердил продление контракта с Окуловым на два года

Теги ЦСКА КХЛ Константин Окулов Хоккей

ЦСКА официально продлил контракт с Константином Окуловым.

Клуб подтвердил подписание нового соглашения с нападающим на два года.

Ранее стало известно, что зарплата Константина Окулова по новому договору составит 75 миллионов рублей за сезон.

Окулов выступает за ЦСКА с 2017 года и выиграл с клубом три Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также в его активе форварда 20 (6+14) баллов в 27 играх плей-офф.

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6 комментариев

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Сергей Козловский
хорошая новость
+5
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zska1962
Ответ Сергей Козловский
хорошая новость
Я рад!!
+3
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всегда цска
Молодец Костя! Удачи и без травм!!!
+1
0
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srs
Тот редкий случай когда хочется написать: Жаль что не Ак Барс
0
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*BG*
Молодцы! И Костя, и те кто занимался его продлением. Четко сработали. 77 млн. лучшему бомбардиру (поделил первое место с Мишей Григоренко) ЦСКА по итогам всего сезона. Весомо, но иначе его оставить у себя не получилось бы. Нужно еще учитывать, что до этого он несколько лет играл на з/п в 60 млн. И эту з/п он перерос (по меркам з/п в КХЛ).
Ура, товарищи!
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srs
Ответ srs
Тот редкий случай когда хочется написать: Жаль что не Ак Барс
И еще давно во времена перехода в ЦСКА из Сибири были те же мысли. Хоть и находился еще в тенечке Шалунова и Шумакова
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