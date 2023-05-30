Константин Окулов: «Были предложения от других клубов, общались. Но мне все нравится в ЦСКА»

Теги ЦСКА КХЛ Константин Окулов Р-Спорт Хоккей

Константин Окулов объяснил решение продлить контракт с ЦСКА.

Ранее президент клуба Игорь Есмантович сообщил о договоренности с нападающим о новом соглашении.

«В ближайшее время продлим контракт с ЦСКА. Я во время отдыха никак по этому поводу не напрягался, всю работу сделал агент.

Да, знаю, что были предложения от других клубов. Звонили, общались. Но мне все нравится в ЦСКА, в этой организации и коллективе.

Мы с супругой взвесили все за и против и решили, что хочу продолжить карьеру в ЦСКА», – сказал Константин Окулов.

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1 комментарий

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*BG*
А и правильно. От добра добра не ищут. Косте в ЦСКА хорошо. ЦСКА тоже здорово оттого, что Костя в команде. Болельщики ЦСКА рады такому исходу.
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