Константин Окулов: «Были предложения от других клубов, общались. Но мне все нравится в ЦСКА»

Константин Окулов объяснил решение продлить контракт с ЦСКА.

Ранее президент клуба Игорь Есмантович сообщил о договоренности с нападающим о новом соглашении.

«В ближайшее время продлим контракт с ЦСКА. Я во время отдыха никак по этому поводу не напрягался, всю работу сделал агент.

Да, знаю, что были предложения от других клубов. Звонили, общались. Но мне все нравится в ЦСКА, в этой организации и коллективе.

Мы с супругой взвесили все за и против и решили, что хочу продолжить карьеру в », – сказал .