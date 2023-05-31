Зарплата Окулова по новому контракту с ЦСКА – 75 млн рублей в год («СЭ»)

Зарплата Константина Окулова по новому контракту с ЦСКА составит 75 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее президент клуба Игорь Есмантович сообщил о договоренности с нападающим о двухлетнем контракте.

выступает за с 2017 года и выиграл с клубом три Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Также в его активе форварда 20 (6+14) баллов в 27 играх плей-офф.