Зарплата Окулова по новому контракту с ЦСКА – 75 млн рублей в год («СЭ»)

Теги ЦСКА КХЛ Константин Окулов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Константина Окулова по новому контракту с ЦСКА составит 75 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 

Ранее президент клуба Игорь Есмантович сообщил о договоренности с нападающим о двухлетнем контракте.

Окулов выступает за ЦСКА с 2017 года и выиграл с клубом три Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Также в его активе форварда 20 (6+14) баллов в 27 играх плей-офф.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Если Окулов согласился за такие деньги остаться -значит его всё устраивает в Цска !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tosha NeoN
Меньше чем у Толчинского)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egorkriv71
Должен был укатывать в НХЛ еще 2-3 года назад. Но все устраивает и он продолжает играть в болоте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий