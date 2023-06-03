Дубас уволил директоров «Питтсбурга» по стратегии и скаутингу, пришедших в клуб при Хекстолле (Фрэнк Серавалли)

Теги Питтсбург НХЛ Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас уволил директоров «Питтсбурга» по стратегии и скаутингу.

Новый президент клуба по хоккейным операциям начал перестановки в управленческом штабе, как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. 

Своих постов лишились директор по хоккейной стратегии Алек Шалл, директор по скаутингу Керри Хаффман и старший вице-президент по спортивной науке и развитию Тина Мюррей. 

Все эти специалисты были наняты предыдущим генеральным менеджером клуба Роном Хекстоллом. 

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5 комментариев

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dudkinrs82
Новая метла метёт по новому
+4
0
+4
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Андрей Букин
пошла жара 😎
+3
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+3
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кашкаКа
Верным аллюром идёте, товарищи, резво ожеребились.
0
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