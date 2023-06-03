Дубас уволил директоров «Питтсбурга» по стратегии и скаутингу, пришедших в клуб при Хекстолле (Фрэнк Серавалли)
Кайл Дубас уволил директоров «Питтсбурга» по стратегии и скаутингу.
Новый президент клуба по хоккейным операциям начал перестановки в управленческом штабе, как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
Своих постов лишились директор по хоккейной стратегии Алек Шалл, директор по скаутингу Керри Хаффман и старший вице-президент по спортивной науке и развитию Тина Мюррей.
Все эти специалисты были наняты предыдущим генеральным менеджером клуба Роном Хекстоллом.
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