Дубас о нежелании работать в случае ухода из «Торонто»: «Я был слишком откровенен, возможно. Жена сказала, что стоит поговорить с «Питтсбургом»

Теги Питтсбург Торонто НХЛ Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас объяснил свои слова о нежелании работать в случае ухода из «Торонто».

Функционер был назначен на пост президента «Питтсбурга» по хоккейным операциям.

Будучи генеральным менеджером «Торонто», Дубас на пресс-конференции после завершения сезона заявил, что не будет работать в следующем сезоне, если уйдет из «Мэйпл Лифс».

Впоследствии канадский клуб и Дубас не продлили контракт, менеджер покинул команду, после чего «Пингвинс» получили разрешение на переговоры с Кайлом.

«Возможно, я был слишком откровенен в тот день [на пресс-конференции].

Когда мы вернулись домой на следующий день, я разговаривал с сотрудниками по телефону, и затем мне позвонил Сэм Кеннеди, сообщивший о том, что «Питтсбург» получил разрешение на переговоры.

Моя жена сказала, что стоит по крайней мере поговорить с «Питтсбургом». Сейчас мы двигаемся дальше», – сказал Дубас.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Если быть до конца точным, его жена сказала: "ты с ума сошёл, нежелание работать?! У нас тут ипотека и трое на лавках. А ну пошёл впахивать в Питтсбург!"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел павел
Дубас друзьям-и еще моя жена просила передать вам что никакой я не подкаблучник)а так то удачи ему
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Said Saidov
Переобулся быстренько)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел павел
вернее Торонто)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу, от работы дохнут кони, ну, а я, бессмертный пони
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий