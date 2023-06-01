Дубас о нежелании работать в случае ухода из «Торонто»: «Я был слишком откровенен, возможно. Жена сказала, что стоит поговорить с «Питтсбургом»

Кайл Дубас объяснил свои слова о нежелании работать в случае ухода из «Торонто».

Функционер был назначен на пост президента « » по хоккейным операциям.

Будучи генеральным менеджером « », Дубас на пресс-конференции после завершения сезона заявил, что не будет работать в следующем сезоне, если уйдет из «Мэйпл Лифс».

Впоследствии канадский клуб и Дубас не продлили контракт, менеджер покинул команду, после чего «Пингвинс» получили разрешение на переговоры с Кайлом.

«Возможно, я был слишком откровенен в тот день [на пресс-конференции].

Когда мы вернулись домой на следующий день, я разговаривал с сотрудниками по телефону, и затем мне позвонил Сэм Кеннеди, сообщивший о том, что «Питтсбург» получил разрешение на переговоры.

Моя жена сказала, что стоит по крайней мере поговорить с «Питтсбургом». Сейчас мы двигаемся дальше», – сказал Дубас.