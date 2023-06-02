Дубас разговаривал с Кросби и Салливаном перед переходом в «Питтсбург»: «Они сыграли решающую роль в моем решении»

Кайл Дубас назвал решающие факторы решения перейти в «Питтсбург».

Специалист был назначен президентом «Пингвинс» по хоккейным операциям. Ранее функционер занимал пост генерального менеджера «Торонто».

отметил, что в ходе переговорного процесса проводил встречи с главным тренером команды и капитаном .

Дубас подчеркнул, что с Салливаном он встречался не один раз.

«Они сыграли решающую роль в моем решении», – сказал менеджер.