Дубас разговаривал с Кросби и Салливаном перед переходом в «Питтсбург»: «Они сыграли решающую роль в моем решении»
Кайл Дубас назвал решающие факторы решения перейти в «Питтсбург».
Специалист был назначен президентом «Пингвинс» по хоккейным операциям. Ранее функционер занимал пост генерального менеджера «Торонто».
Кайл Дубас отметил, что в ходе переговорного процесса проводил встречи с главным тренером команды Майком Салливаном и капитаном Сидни Кросби.
Дубас подчеркнул, что с Салливаном он встречался не один раз.
«Они сыграли решающую роль в моем решении», – сказал менеджер.
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