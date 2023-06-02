Дубас будет исполняющим обязанности генменеджера «Питтсбурга» до июля. Клуб будет искать «прогрессивного кандидата»

Теги Питтсбург НХЛ Кайл Дубас Хоккей

Кайд Дубас сообщил, что будет врио генменеджера «Питтсбурга» до июля.

Вчера стало известно, что клуб назначил его президентом по хоккейным операциям. 

«Что касается работы генменеджера, то я намерен заняться ей до июля – на временной основе.

Потом мы пройдемся по кандидатам на эту должность и примем то решение, которое будет наиболее подходящим для отдела хоккейных операций. 

Дело в том, что сейчас начало июня и может быть сложно получить разрешение на переговоры с кем-либо. Мы планируем найти прогрессивного кандидата», – сказал Дубас

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3 комментария

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MESSIya
Вчера в твиттере наиболее часто звучали фамилии Дарша, Лоуренса, Вентуры и Придхэма
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Суворов Антон
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hhlg надо брать!

Знает всё! Может брать дороги! Политически осведомлен в деталях.

Соберёт команду в кружок и объяснит - что остальные 31 команда - это команды 404.. Кубок Наш! Иначе и быть не может!

Дубас не упусти шанс..
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