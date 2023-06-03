Депутат Свищев об НХЛ: «Украина Украиной, у них своя жизнь. А при чем здесь Кубок Стэнли? То, что он два раза не приедет в Россию, – беспрецедентный случай»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию.

В финале турнира сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.

Ранее НХЛ сообщила, что Кубок Стэнли вновь не приедет в Россию в этом году.

«Конечно, отношусь негативно к такому решению НХЛ. По старой доброй традиции любой игрок, который имеет отношение к победе своей команды, может привезти Кубок Стэнли к себе на Родину к своим болельщикам, родственникам и всем тем, кому небезразличен хоккей.

То, что он два раза не приедет в Россию, это беспрецедентный случай.

Я не понимаю, как это планируют оправдывать. Тем кризисом, который сейчас есть? Украина Украиной, у них своя жизнь. А при чем здесь Кубок Стэнли? Аргументация слабая и никакого отношения к развитию хоккея это не имеет. Думаю, коллеги из НХЛ должны еще раз все взвесить», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.