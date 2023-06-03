Депутат Свищев об НХЛ: «Украина Украиной, у них своя жизнь. А при чем здесь Кубок Стэнли? То, что он два раза не приедет в Россию, – беспрецедентный случай»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев высказался о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию.

В финале турнира сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.

Ранее НХЛ сообщила, что Кубок Стэнли вновь не приедет в Россию в этом году.

«Конечно, отношусь негативно к такому решению НХЛ. По старой доброй традиции любой игрок, который имеет отношение к победе своей команды, может привезти Кубок Стэнли к себе на Родину к своим болельщикам, родственникам и всем тем, кому небезразличен хоккей.

То, что он два раза не приедет в Россию, это беспрецедентный случай.

Я не понимаю, как это планируют оправдывать. Тем кризисом, который сейчас есть? Украина Украиной, у них своя жизнь. А при чем здесь Кубок Стэнли? Аргументация слабая и никакого отношения к развитию хоккея это не имеет. Думаю, коллеги из НХЛ должны еще раз все взвесить», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

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9 комментариев

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Макс Смирнов
Р репутация товарищ Свищев
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Мозаика слов
То, что он негативно относится к такой ситуации - понятно. А то, что : " Думаю, коллеги из НХЛ должны еще раз все взвесить" - не очень понятно. Коллеги ему или кому конкретно? И почему они ему должны? Лига приняла своё решение. Мне оно тоже очень не нравится. Но про коллег и про "должны! - нет уверенности. НХЛ - по своим личным взглядам действует обычно.
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Unnamed80
Помоему некий дед решил навязать Украине своё видение жизни, глаза свищ протри
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Jefri AG
У Белгородской области теперь тоже своя жизнь.
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Михаил1970
Дума должна ввести ответные санкции! Запретить возить кубок Гагарина в США и Канаду!
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Melnikov1968
Свищев, если у тебя хотя бы немного работает голова, то пойми раз и навсегда: НХЛ не обязана оправдывать свои действия и решения. Они принимают решения и следуют им чётко и последовательно. А о таких людях как ты, они даже не слышали.
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Александр Рыбаков
депутат Госдумы свищев
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Superkenguroo
Кубок из недружественной страны мил Свищеву?
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nmnackjbxkasbk
Ответ Jefri AG
У Белгородской области теперь тоже своя жизнь.
новая
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