Алексей Дементьев: «Раз Кубок Стэнли не везут в Россию, то и говорить об этом не стоит. Нужно уделять больше внимания внутренним соревнованиям»

Алексей Дементьев высказался о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию.

В финале турнира сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.

– Раз Кубок Стэнли не везут в Россию, пусть даже это связано со сложностями логистики, то и говорить об этом не стоит. Говорите о наших кубках.

– Считаете, что нужно больше уделять внимания Кубку Гагарина?

– Конечно, нужно уделять больше внимания нашим внутренним соревнованиям и меньше тому, что нам не дают и от чего нас отталкивают.

Привоз Кубка Стэнли в Россию – это популяризация вида спорта и конкретной лиги. Но если не хочет этого делать, давайте концентрироваться на своих хоккеистах и своих соревнованиях, – сказал агент .