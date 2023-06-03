Алексей Дементьев: «Раз Кубок Стэнли не везут в Россию, то и говорить об этом не стоит. Нужно уделять больше внимания внутренним соревнованиям»

Теги Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев высказался о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию.

В финале турнира сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.

– Раз Кубок Стэнли не везут в Россию, пусть даже это связано со сложностями логистики, то и говорить об этом не стоит. Говорите о наших кубках.

– Считаете, что нужно больше уделять внимания Кубку Гагарина?

– Конечно, нужно уделять больше внимания нашим внутренним соревнованиям и меньше тому, что нам не дают и от чего нас отталкивают.

Привоз Кубка Стэнли в Россию – это популяризация вида спорта и конкретной лиги. Но если НХЛ не хочет этого делать, давайте концентрироваться на своих хоккеистах и своих соревнованиях, – сказал агент Алексей Дементьев.

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3 комментария

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aleshon
Давайте не будем освещать НХЛ после этого сезона.
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Саша Матвеев
Ответ aleshon
Давайте не будем освещать НХЛ после этого сезона.
А если в финале следующего года россиян не будет и проблема решиться сама собой, то тут же вспомним об НХЛ
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aleshon
Ответ Саша Матвеев
А если в финале следующего года россиян не будет и проблема решиться сама собой, то тут же вспомним об НХЛ
Ну если только лига разорвёт контракты, но это маловероятно.
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