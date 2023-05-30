«Авангард» предложил Венгрыжановскому контракт на 12 млн рублей. «Торпедо» может получить 9 млн, если не повторит предложение
«Торпедо» может получить девять миллионов рублей за Дениса Венгрыжановского.
Нападающий в статусе ограниченно свободного агента принял контрактное предложение «Авангарда».
Зарплата хоккеиста по соглашению должна составить пять миллионов рублей в первый сезон и семь миллионов рублей – во второй сезон.
Если «Торпедо» не повторит предложение, компенсация составит около девяти миллионов рублей.
В минувшем сезоне Денис Венгрыжановский провел 36 игр в регулярном чемпионате за «Торпедо» и набрал 9 (2+7) баллов.
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