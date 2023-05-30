«Авангард» предложил Венгрыжановскому контракт на 12 млн рублей. «Торпедо» может получить 9 млн, если не повторит предложение

«Торпедо» может получить девять миллионов рублей за Дениса Венгрыжановского.

Нападающий в статусе ограниченно свободного агента принял контрактное предложение « ».

Зарплата хоккеиста по соглашению должна составить пять миллионов рублей в первый сезон и семь миллионов рублей – во второй сезон.

Если « » не повторит предложение, компенсация составит около девяти миллионов рублей.

В минувшем сезоне провел 36 игр в регулярном чемпионате за «Торпедо» и набрал 9 (2+7) баллов.