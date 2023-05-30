«Авангард» предложил Венгрыжановскому контракт на 12 млн рублей. «Торпедо» может получить 9 млн, если не повторит предложение

Теги Авангард Торпедо возможные переходы КХЛ Спорт-Экспресс Денис Венгрыжановский Хоккей

«Торпедо» может получить девять миллионов рублей за Дениса Венгрыжановского.

Нападающий в статусе ограниченно свободного агента принял контрактное предложение «Авангарда».

Зарплата хоккеиста по соглашению должна составить пять миллионов рублей в первый сезон и семь миллионов рублей – во второй сезон.

Если «Торпедо» не повторит предложение, компенсация составит около девяти миллионов рублей.

В минувшем сезоне Денис Венгрыжановский провел 36 игр в регулярном чемпионате за «Торпедо» и набрал 9 (2+7) баллов. 

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2 комментария

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Роман Кротов
В Торпедо очень добротные и прогрессирующие от сезона к сезону хоккеисты, под руководством Игоря Ларионова многие добавили в игровом плане, вышли на новый уровень, поэтому нападающий со сложно произносимой фамилией Венгрыжановский не просто так может перейти в Авангард, наверняка усилит 3-4 звено линии атаки омской команды.
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Марат Каримуллин
что за новый тренд в КХЛ делать оффершиты?
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