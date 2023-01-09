Ларионов о лимите в КХЛ: «Кьеллини, Бэйл – легионеры, могут передать чемпионский опыт. В лиге играют иностранцы супер-супер среднего уровня – комментаторы на ОИ-2022 не знали игроков»

высказал мнение относительно сокращения лимита на легионеров в .

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Было много дискуссий, они продолжаются. Расскажу историю. Мой дом, который находится в недружественной стране Америке, купил президент команды МЛС «Лос-Анджелес», которой владеет Опра Уинфри, Тони Роббинс.

Он [президент] мне сказал, что буквально через два дня они объявят о подписании Джорджо Кьеллини из «Ювентуса», а через пять дней – объявят о подписании Гарета Бэйла из «Реала». Я ему говорю: «Лэрри, такие люди мне нужны в «Торпедо».

Я веду к легионерам – которые могут передать свой чемпионский опыт молодым ребятам. Люди, выигравшие все. Кьеллини – Евро, ЧМ, Лига чемпионов. Бэйл – четыре или пять [побед] в Лиге чемпионов с «Реалом». Это люди, которые называются легионерами – они могут дать часть себя.

Это как мы были легионерами с Вячеславом Фетисовым в «Детройте» – могли дать молодежи победный опыт, дать маленькие детали игры, которые дадут возможность ребятам вырасти гораздо быстрее. Это легионеры.

Брать легионеров, которые мне неизвестны, – смысл? Я забираю место молодого, нашего, российского пацана, даю [его] легионеру, который на второй день после окончания сезона берет билеты и улетает обратно к себе. Мне это непонятно.

Я не сторонник лимитов, но, с другой стороны, дайте мне Кьеллини, Бэйла. Я бы взял Маккиннона из «Колорадо». Я бы взял 30-летнего, который помог бы стать лучше молодым игрокам « » – , Василию Атанасову, Денису Венгрыжановскому.

Брать игроков, которых я не знаю, которых не знают даже комментаторы канадского и американского телевидения на Олимпиаде-2022.

Они не знали игроков, которые играют за сборные Канады и США. Эти легионеры приехали из КХЛ. Мы просто разбавляем лигу средними игроками. И забираем место у тех мальчишек, которые могут стать лучше.

– Лимит три легионера способствует развитию молодежного хоккея?

– У нас не бизнес. Если ты платишь 150 миллионов за Мбаппе, и он продает четыре миллиона футболок за два месяца, возвращаешь деньги – это одно. У нас нет такого.

Не хочу называть фамилии легионеров, которые играют в КХЛ, но это супер-супер средний уровень игроков. Не хочется этот уровень разбавлять. Для меня это болезненная тема.

Мы тратим на людей, которые, понятно, забивают свои голы, но говорить о том, что они сделают лучше кого-то...

Поэтому и получаем игроков среднего уровня, которые обучаются у таких легионеров, которые играют в КХЛ, – сказал главный тренер «Торпедо» в беседе с Денисом Казанским в подкасте «Хоккей не футбол».