Ларионов о лимите в КХЛ: «Кьеллини, Бэйл – легионеры, могут передать чемпионский опыт. В лиге играют иностранцы супер-супер среднего уровня – комментаторы на ОИ-2022 не знали игроков»
Игорь Ларионов высказал мнение относительно сокращения лимита на легионеров в КХЛ.
Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
– Было много дискуссий, они продолжаются. Расскажу историю. Мой дом, который находится в недружественной стране Америке, купил президент команды МЛС «Лос-Анджелес», которой владеет Опра Уинфри, Тони Роббинс.
Он [президент] мне сказал, что буквально через два дня они объявят о подписании Джорджо Кьеллини из «Ювентуса», а через пять дней – объявят о подписании Гарета Бэйла из «Реала». Я ему говорю: «Лэрри, такие люди мне нужны в «Торпедо».
Я веду к легионерам – которые могут передать свой чемпионский опыт молодым ребятам. Люди, выигравшие все. Кьеллини – Евро, ЧМ, Лига чемпионов. Бэйл – четыре или пять [побед] в Лиге чемпионов с «Реалом». Это люди, которые называются легионерами – они могут дать часть себя.
Это как мы были легионерами с Вячеславом Фетисовым в «Детройте» – могли дать молодежи победный опыт, дать маленькие детали игры, которые дадут возможность ребятам вырасти гораздо быстрее. Это легионеры.
Брать легионеров, которые мне неизвестны, – смысл? Я забираю место молодого, нашего, российского пацана, даю [его] легионеру, который на второй день после окончания сезона берет билеты и улетает обратно к себе. Мне это непонятно.
Я не сторонник лимитов, но, с другой стороны, дайте мне Кьеллини, Бэйла. Я бы взял Маккиннона из «Колорадо». Я бы взял 30-летнего, который помог бы стать лучше молодым игрокам «Торпедо» – Максиму Федотову, Василию Атанасову, Денису Венгрыжановскому.
Брать игроков, которых я не знаю, которых не знают даже комментаторы канадского и американского телевидения на Олимпиаде-2022.
Они не знали игроков, которые играют за сборные Канады и США. Эти легионеры приехали из КХЛ. Мы просто разбавляем лигу средними игроками. И забираем место у тех мальчишек, которые могут стать лучше.
– Лимит три легионера способствует развитию молодежного хоккея?
– У нас не бизнес. Если ты платишь 150 миллионов за Мбаппе, и он продает четыре миллиона футболок за два месяца, возвращаешь деньги – это одно. У нас нет такого.
Не хочу называть фамилии легионеров, которые играют в КХЛ, но это супер-супер средний уровень игроков. Не хочется этот уровень разбавлять. Для меня это болезненная тема.
Мы тратим на людей, которые, понятно, забивают свои голы, но говорить о том, что они сделают лучше кого-то...
Поэтому и получаем игроков среднего уровня, которые обучаются у таких легионеров, которые играют в КХЛ, – сказал главный тренер «Торпедо» в беседе с Денисом Казанским в подкасте «Хоккей не футбол».
На самом стадике кстати все норм, опять же не с чем сравнить 🤷🏻♂️ но вот игра
И да, я опять же не фанат, но после отъезда Капризова, за кем из молодых в КХЛ вообще можно последить??
Не так давно в том же Динамо знал хотябы 2-3 фамилии, сейчас же будучи на стадике открыл состав и 🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️