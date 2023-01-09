Ларионов о лимите в КХЛ: «Кьеллини, Бэйл – легионеры, могут передать чемпионский опыт. В лиге играют иностранцы супер-супер среднего уровня – комментаторы на ОИ-2022 не знали игроков»

Теги Торпедо Сборная России по хоккею Джорджо Кьеллини Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею НХЛ Игорь Ларионов Гарет Бэйл КХЛ лимит на легионеров Денис Венгрыжановский Максим Федотов Василий Атанасов Хоккей

Игорь Ларионов высказал мнение относительно сокращения лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Было много дискуссий, они продолжаются. Расскажу историю. Мой дом, который находится в недружественной стране Америке, купил президент команды МЛС «Лос-Анджелес», которой владеет Опра Уинфри, Тони Роббинс.

Он [президент] мне сказал, что буквально через два дня они объявят о подписании Джорджо Кьеллини из «Ювентуса», а через пять дней – объявят о подписании Гарета Бэйла из «Реала». Я ему говорю: «Лэрри, такие люди мне нужны в «Торпедо».

Я веду к легионерам – которые могут передать свой чемпионский опыт молодым ребятам. Люди, выигравшие все. Кьеллини – Евро, ЧМ, Лига чемпионов. Бэйл – четыре или пять [побед] в Лиге чемпионов с «Реалом». Это люди, которые называются легионерами – они могут дать часть себя.

Это как мы были легионерами с Вячеславом Фетисовым в «Детройте» – могли дать молодежи победный опыт, дать маленькие детали игры, которые дадут возможность ребятам вырасти гораздо быстрее. Это легионеры.

Брать легионеров, которые мне неизвестны, – смысл? Я забираю место молодого, нашего, российского пацана, даю [его] легионеру, который на второй день после окончания сезона берет билеты и улетает обратно к себе. Мне это непонятно.

Я не сторонник лимитов, но, с другой стороны, дайте мне Кьеллини, Бэйла. Я бы взял Маккиннона из «Колорадо». Я бы взял 30-летнего, который помог бы стать лучше молодым игрокам «Торпедо» – Максиму Федотову, Василию Атанасову, Денису Венгрыжановскому.

Брать игроков, которых я не знаю, которых не знают даже комментаторы канадского и американского телевидения на Олимпиаде-2022.

Они не знали игроков, которые играют за сборные Канады и США. Эти легионеры приехали из КХЛ. Мы просто разбавляем лигу средними игроками. И забираем место у тех мальчишек, которые могут стать лучше.

– Лимит три легионера способствует развитию молодежного хоккея?

– У нас не бизнес. Если ты платишь 150 миллионов за Мбаппе, и он продает четыре миллиона футболок за два месяца, возвращаешь деньги – это одно. У нас нет такого.

Не хочу называть фамилии легионеров, которые играют в КХЛ, но это супер-супер средний уровень игроков. Не хочется этот уровень разбавлять. Для меня это болезненная тема.

Мы тратим на людей, которые, понятно, забивают свои голы, но говорить о том, что они сделают лучше кого-то...

Поэтому и получаем игроков среднего уровня, которые обучаются у таких легионеров, которые играют в КХЛ, – сказал главный тренер «Торпедо» в беседе с Денисом Казанским в подкасте «Хоккей не футбол».

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17 комментариев

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Vadoniy
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Легионеры в КХЛ - это средние игроки? А чего тогда они о всех топах по статистике? Очевидно же, что российские игроки сильно слабее даже таких легионеров.
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Ruslan Minyazev
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Вы сами куда долбитесь и что курите, человек эти примеры, ПРИМЕРЫ, приводил будучи гостем на подкасте "Хоккей не футбол", использовал в примерах не гощиков ф1, не теннисистов, баскетболистов и так далее, все сказано по факту, даже разложено по полочкам, я бы сказал, а главное в рамках тематики подкаста.
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Denchik 1980 23
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Ответ Thomas Schaaf
Если комментаторы хоккея не знают игроков уровня КХЛ, тот тут вопросы скорее к их квалификации, нежели к игрокам или лиге.
КХЛ,вы серьезно....а кто из Америки,или Канады ее смотрит,аххххх,какой интерес и смысл....ВЫ ИГРОКОВ ФНЛ РОССИИ ТО НЕ НАЗОВЕТЕ,не говоря об иностранных комментаторах ,которым плевать на лигу которая НИЖЕ.ФАКТ!!!
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CCE
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Не особо слежу за хоккеем, на праздниках впервые побывал на нем в живую. Сразу два матча, Динамо - Кунлунь и вот с Торпедо. По телеку смотреть на кхл - такое.. пплоф еще можно фоном.. сейчас меня запинают, типа не нравится не смотри и тд, и будут в целом правы. Но за два матча, последние 5 мин третьего периода в исполнении канадокитайских фу енов были самыми интересными.. остальное весьма тягостное зрелище. Хотя надо отдать должное стадион процентов на 60 был заполнен точно, может больше. Билеты от профсоюза на халяву (скорее условно на халяву) возможно дают неплохой рост посещаемости.
На самом стадике кстати все норм, опять же не с чем сравнить 🤷🏻‍♂️ но вот игра
И да, я опять же не фанат, но после отъезда Капризова, за кем из молодых в КХЛ вообще можно последить??
Не так давно в том же Динамо знал хотябы 2-3 фамилии, сейчас же будучи на стадике открыл состав и 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
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Фёдор Кузнецов
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Может не нужно занимать легионерский слот игроками по типу Ю Сато?
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Amico Megobari ®
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Игорь очень стильный человек, стиль проявляется не только в одежде и образе, но и в мыслях. желаю чтобы он возглавил ХК Спартак, его нынешнее Торпедо очень симпатично играет.
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jepp ebriloff
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Подобная речь за стопочкой водочки представляется
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Кондаша42
Этого метафора, футболисты в качестве примера приведены, речь о средних легионерах... рядом с ними русские не развиваются, по-моему абсолютно простая и понятная мысль ..
Развитие происходит, только когда есть сильная конкуренция, с русскими это так работает
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J-12
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Всё разложил, трудно не согласиться
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Рубикон
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В президенты его
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Кондаша42
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Ответ Пилипенко Дмитрий
При чем здесь вообще эти футболисты ? Он в бреду ?
Этого метафора, футболисты в качестве примера приведены, речь о средних легионерах... рядом с ними русские не развиваются, по-моему абсолютно простая и понятная мысль ..
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Валера, уходи!!!
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Ну ладно Бэйл, тот хотя бы в гольфе клюшку держал, но нахрен ему Кьелини в хоккейной команде?
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Дмитрий Иванов
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Глаза можно сломать об это
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Thomas Schaaf
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Если комментаторы хоккея не знают игроков уровня КХЛ, тот тут вопросы скорее к их квалификации, нежели к игрокам или лиге.
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Insan
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Он хочет чтоб в КХЛ взяли Бэйла, Маккинона и Кьеллини, а те передали опыт молодым торпедовцам. Никто не в курсе что курит легенда?)))
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savik-A.M.
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Он укуреный , все в кашу смешать ?
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Пилипенко Дмитрий
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При чем здесь вообще эти футболисты ? Он в бреду ?
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