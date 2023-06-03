Михайлис об обсуждении его зарплаты в «Металлурге»: «Особо не реагирую. Медиа должны работать. Это выгодно всем»
Никита Михайлис не видит проблемы в том, что сейчас активно обсуждается его зарплата.
Форвард сборной Казахстана подписал контракт с «Металлургом» на один год.
По одним сведениям, он получит за следующий сезон 55 миллионов рублей, по другим – 80 млн плюс еще 26 может добавиться за счет бонусов.
– Сейчас в медиа активно обсуждается твоя зарплата на будущий сезон. Как реагируешь на такие разговоры?
– Особо не реагирую. Медиа же должны работать. У меня своя работа, у них – своя. Это выгодно всем, – сказал Михайлис.
Агент Голдобина о «Металлурге»: «Пусть им Михайлис делает результат – на 80 млн подписали. Куда это годится? Почему к Николаю такое отношение?»
1 комментарий