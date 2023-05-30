Михайлис стал игроком «Металлурга», контракт – на год. Форвард отыграл 9 сезонов за «Барыс»

Теги Металлург Мг переходы Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Барыс Никита Михайлис Хоккей

Форвард Никита Михайлис перешел в «Металлург» из «Барыса».

Соглашение с 27-летним игроком сборной Казахстана рассчитано на один сезон. Он не будет считаться легионером. 

Михайлис находился в статусе неограниченно свободного агента. За «Барыс» он выступал с 2014 года и провел в составе клуба 9 сезонов.

В минувшем сезоне нападающий набрал 41 (15+26) балл за результативность в 58 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. С общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь

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6 комментариев

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Денис Якименко
Добротное усиление
+4
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Венер Кучербаев
Ответ Сергей Жарковский
Судя по статистике - весьма не плохой игрок.
лидер и Барыса, и Сборной Казахстана. для Барыса это точно потеря. для Сборной, наверное, плюс - поварится в другом соку. надеюсь, для Металлурга он станет усилением. я так понимаю, это типа замену Голдобину.
+3
-1
+2
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Сергей Жарковский
Судя по статистике - весьма не плохой игрок.
+1
0
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Hilo Gir
Зачем хорошие игроки барысу,не каких задач не ставят.так хоть деньги 💸 делают.
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bodya1337
Металлург собирает топ казахов, как в 90е)
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