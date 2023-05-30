Михайлис стал игроком «Металлурга», контракт – на год. Форвард отыграл 9 сезонов за «Барыс»
Форвард Никита Михайлис перешел в «Металлург» из «Барыса».
Соглашение с 27-летним игроком сборной Казахстана рассчитано на один сезон. Он не будет считаться легионером.
Михайлис находился в статусе неограниченно свободного агента. За «Барыс» он выступал с 2014 года и провел в составе клуба 9 сезонов.
В минувшем сезоне нападающий набрал 41 (15+26) балл за результативность в 58 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. С общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.
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