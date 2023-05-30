Зарплата Михайлиса в «Металлурге» – 55 млн рублей (Metaratings)
Зарплата Никиты Михайлиса в «Металлурге» составит 55 миллионов рублей.
Сегодня стало известно о том, что 27-летний форвард подписал контракт с магнитогорцами на один год.
Хоккеист сборной Казахстана, отыгравший 9 сезонов за «Барыс», не будет считаться легионером.
Как сообщает Metaratings, зарплата игрока – около 55 миллионов рублей за сезон.
Михайлис стал игроком «Металлурга», контракт – на год. Форвард отыграл 9 сезонов за «Барыс»
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