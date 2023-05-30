Зарплата Михайлиса в «Металлурге» – 55 млн рублей (Metaratings)

Теги Металлург Мг КХЛ Никита Михайлис деньги Хоккей

Зарплата Никиты Михайлиса в «Металлурге» составит 55 миллионов рублей.

Сегодня стало известно о том, что 27-летний форвард подписал контракт с магнитогорцами на один год. 

Хоккеист сборной Казахстана, отыгравший 9 сезонов за «Барыс», не будет считаться легионером. 

Как сообщает Metaratings, зарплата игрока – около 55 миллионов рублей за сезон.

Михайлис стал игроком «Металлурга», контракт – на год. Форвард отыграл 9 сезонов за «Барыс»

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8 комментариев

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bodya1337
не дорого, с учётом нынешнего рынка
+3
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+3
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Dottore
Удачи Никитосу на новом месте!
+2
0
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Семен Бабцов
Хорош! Добро пожаловать!
+1
0
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SOLNCE-ZVEZDA
ну курьянов мy...день... какие-то 55млн в мертвую магнитку... Спокойно мог дать 60-70млн и на 2-3 года и была бы норм замена Толчинскому
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SOLNCE-ZVEZDA
для ммг усиление, топовое!
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Артем Ращупкин
Ответ SOLNCE-ZVEZDA
ну курьянов мy...день... какие-то 55млн в мертвую магнитку... Спокойно мог дать 60-70млн и на 2-3 года и была бы норм замена Толчинскому
С каких пор Магнитка стала мертвой? Там голодная банда собирается с голодным тренером, который захочет разорвать зубами все денежные мешки. Благо, в отличие от Северстали у него будет чем разрывать.
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SOLNCE-ZVEZDA
Ответ Артем Ращупкин
С каких пор Магнитка стала мертвой? Там голодная банда собирается с голодным тренером, который захочет разорвать зубами все денежные мешки. Благо, в отличие от Северстали у него будет чем разрывать.
да какой там... единственное приобритение более-менее - это Михайлис. Всех легов-лидеров раздали...
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