Черкас о том, что СКА переманивает лидеров других клубов: «Не вижу ничего плохого. Раз есть возможность, почему не пригласить сильного игрока?»
Сергей Черкас не считает проблемой, что СКА переманивает лидеров из других клубов.
– Работа СКА на рынке снова сводится к тому, чтобы переманивать лидеров из других клубов. Это хорошая стратегия?
– Я не вижу в ней ничего плохого.
Раз есть возможность, почему не пригласить сильного игрока? Мне кажется, тот же Арсений Грицюк подходит по стилю армейцам. Из «Авангарда» пришел Сергей Толчинский.
Когда он уходил из ЦСКА в омский клуб, никто не говорил, что «Авангард» переманил лидера. Мне кажется, прошедший сезон показал, чего не хватает СКА.
И сейчас ведется активная работа на рынке. Ушел Гусев – один из ведущих игроков. Ему нужна замена? Нужна.
Насколько я знаю, решается вопрос с приобретением иностранного вратаря, – сказал бывший голкипер и тренер СКА Сергей Черкас.
Бабки вбухивает,а результа не видно.