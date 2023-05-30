Черкас о том, что СКА переманивает лидеров других клубов: «Не вижу ничего плохого. Раз есть возможность, почему не пригласить сильного игрока?»

Теги Авангард СКА Сергей Черкас КХЛ Никита Гусев Сергей Толчинский Арсений Грицюк Хоккей

Сергей Черкас не считает проблемой, что СКА переманивает лидеров из других клубов.

– Работа СКА на рынке снова сводится к тому, чтобы переманивать лидеров из других клубов. Это хорошая стратегия?

– Я не вижу в ней ничего плохого.

Раз есть возможность, почему не пригласить сильного игрока? Мне кажется, тот же Арсений Грицюк подходит по стилю армейцам. Из «Авангарда» пришел Сергей Толчинский.

Когда он уходил из ЦСКА в омский клуб, никто не говорил, что «Авангард» переманил лидера. Мне кажется, прошедший сезон показал, чего не хватает СКА.

И сейчас ведется активная работа на рынке. Ушел Гусев – один из ведущих игроков. Ему нужна замена? Нужна.

Насколько я знаю, решается вопрос с приобретением иностранного вратаря, – сказал бывший голкипер и тренер СКА Сергей Черкас.

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10 комментариев

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Rudenzik
Чей черкаш?
+16
0
+16
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Fullhouse
Еще бы бывший игрок ски ответил иначе😆
+5
0
+5
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Кеша
А кому лидеры команд не подходят ? Вы там все отупели или людей держите за тупых ? Забрали у Авангарда лидеров самым бесстыжим образом . А теперь представьте перекрестный плей офф СКА-Авангард . Вы бы и у ЦСКА и Ак барса забрали пол команды , но слава Богу кишка тонка.
+7
-4
+3
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ALEKS66
Зачем готовить своих когда можно переманить других. Питерские-они такие. Считают что все делают правильно. Да и главный пахан такой же.
+3
0
+3
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Кеша
Ответ Олег
Роман как сорока, все что блестит,все себе тянет. Бабки вбухивает,а результа не видно.
Дай Бог , что в никогда не было .
+3
0
+3
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Олег
Роман как сорока, все что блестит,все себе тянет.
Бабки вбухивает,а результа не видно.
+2
0
+2
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sd4fmwrvz8
Ответ Rudenzik
Чей черкаш?
Ротенберговский💩
+2
0
+2
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RusSh
А какая разница? Вылетал СКА от ЦСКА, теперь будет лететь от Барсов.)))))
+1
0
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Andrew Petrov
чую от Ротенберга как от енота Баскервиллей скоро все будут бегать🤣
+1
0
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Александр Василич
Ответ RusSh
А какая разница? Вылетал СКА от ЦСКА, теперь будет лететь от Барсов.)))))
СКА достанется Владивосток) И они вылетят в 7 матче!! Во Владивостоке!
0
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