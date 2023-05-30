Черкас о том, что СКА переманивает лидеров других клубов: «Не вижу ничего плохого. Раз есть возможность, почему не пригласить сильного игрока?»

Сергей Черкас не считает проблемой, что СКА переманивает лидеров из других клубов.

– Работа СКА на рынке снова сводится к тому, чтобы переманивать лидеров из других клубов. Это хорошая стратегия?

– Я не вижу в ней ничего плохого.

Раз есть возможность, почему не пригласить сильного игрока? Мне кажется, тот же подходит по стилю армейцам. Из « » пришел .

Когда он уходил из ЦСКА в омский клуб, никто не говорил, что «Авангард» переманил лидера. Мне кажется, прошедший сезон показал, чего не хватает СКА.

И сейчас ведется активная работа на рынке. Ушел Гусев – один из ведущих игроков. Ему нужна замена? Нужна.

Насколько я знаю, решается вопрос с приобретением иностранного вратаря, – сказал бывший голкипер и тренер СКА Сергей Черкас.