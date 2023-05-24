Батрак о Толчинском: «Удивлен, что в КХЛ кто-то подписывает 5-летний контракт. В СКА бывают конфликты между игроком и тренером, тогда надо будет что-то решать»

Артем Батрак высказался о переходе Сергея Толчинского в СКА из «Авангарда».

Срок контракта игрока с клубом рассчитан на пять сезонов.

– Безусловно, – это усиление для СКА. Это один из тех неограниченно свободных агентов, которых хотели все топ-клубы, исключая только ЦСКА.

Если еще у СКА получится вариант с Арсением Грицюком, то удастся забрать целую связку. Они ранее играли вместе в «Авангарде», и надо будет только найти центрального.

Толчинский – хороший вариант для первых звеньев, учитывая его возраст и опыт игры в КХЛ. Это просто замечательный игрок.

– Как можно относиться к такому длинному контракту? Сыграет ли Толчинский все эти пять лет в Санкт-Петербурге?

– Относиться как к тому, что Толчинский защищен длинным контрактом. Честно говоря, я был очень удивлен тому, что в кто-то подписывает пятилетний контракт. По меркам лиги это очень много. Я не помню таких соглашений и даже не думал, что у нас могут планировать на этот срок.

Сыграет ли Толчинский все пять лет в Санкт-Петербурге – это вопрос, над которым стоит подумать. Бывает, что в СКА случаются конфликты между игроком и тренером, и с контрактом тогда надо будет что-то решать, – сказал комментатор.