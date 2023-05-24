Батрак о Толчинском: «Удивлен, что в КХЛ кто-то подписывает 5-летний контракт. В СКА бывают конфликты между игроком и тренером, тогда надо будет что-то решать»

Теги Авангард СКА КХЛ Артем Батрак Роман Ротенберг Сергей Толчинский Арсений Грицюк Хоккей

Артем Батрак высказался о переходе Сергея Толчинского в СКА из «Авангарда».

Срок контракта игрока с клубом рассчитан на пять сезонов.

– Безусловно, Толчинский – это усиление для СКА. Это один из тех неограниченно свободных агентов, которых хотели все топ-клубы, исключая только ЦСКА.

Если еще у СКА получится вариант с Арсением Грицюком, то удастся забрать целую связку. Они ранее играли вместе в «Авангарде», и надо будет только найти центрального.

Толчинский – хороший вариант для первых звеньев, учитывая его возраст и опыт игры в КХЛ. Это просто замечательный игрок.

– Как можно относиться к такому длинному контракту? Сыграет ли Толчинский все эти пять лет в Санкт-Петербурге?

– Относиться как к тому, что Толчинский защищен длинным контрактом. Честно говоря, я был очень удивлен тому, что в КХЛ кто-то подписывает пятилетний контракт. По меркам лиги это очень много. Я не помню таких соглашений и даже не думал, что у нас могут планировать на этот срок.

Сыграет ли Толчинский все пять лет в Санкт-Петербурге – это вопрос, над которым стоит подумать. Бывает, что в СКА случаются конфликты между игроком и тренером, и с контрактом тогда надо будет что-то решать, – сказал комментатор.

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9 комментариев

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Hitgoe Himgob
Да не будет работать этот пятилетний контракт. За расторжение спокойно до конца года выплатят и всё на этом.

Только досмотрел Скользкий лёд, Гончаров в открытую смеётся - "Ну подписали бы на 100 лет сразу"
+6
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+6
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Ыжык
Ответ n5gb7sf8vn
А может Сергей - первооткрыватель длинных контрактов в этой дворовой лиге, сейчас все начнут подписывать
Был уже один Сергей, любитель курнуть с пятилетним контрактом. Вышло как то не очень.
+4
0
+4
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n5gb7sf8vn
А может Сергей - первооткрыватель длинных контрактов в этой дворовой лиге, сейчас все начнут подписывать
+2
-1
+1
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Кеша
Да, думаю , что конфликтов в СКА немерено. Просто не выносят сор из избы . Но рано или поздно кто -то заговорит. Думается мне , что и конфликт был у клуба с Яшкиным . Там же любят найти крайних в своих поражениях . Вот и за поражение в финале Запада назначили крайних : Гусев , Яшкин и Николаев. Если первые два с легкостью найдут себе клуб , то Николаев , к сожалению вынужден терпеть.
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4k7shv9zrw
Ответ Ыжык
Был уже один Сергей, любитель курнуть с пятилетним контрактом. Вышло как то не очень.
Зиновьев?
0
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Сергей Косомов
Ответ n5gb7sf8vn
А может Сергей - первооткрыватель длинных контрактов в этой дворовой лиге, сейчас все начнут подписывать
У Ковальчука же вроде был на 5 лет.
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